12.04.2024, 22:06 3091

Трагедия Малого Талдыколя: перелетные птицы вернулись на то, что осталось от озера

Фото: Борис Оленев / facebook
Фотограф Борис Оленев опубликовал у себя на странице в Facebook фото и видео прилетевших с зимовки лебедей, краснокнижных пеликанов и других перелетных птиц на то, что осталось от малого Талдыколя в Астане.


Озеро Малый Талдыколь и участки степи вокруг него является местом обитания сотен видов животных и растений. С 2020 года этот уникальный островок живой природы в столице Казахстана подвергается агрессивной застройке, а сами озера осушаются и загрязняются.

Общественное объединение SOS Taldykol также опубликовали видео у себя на странице в Instagram, на котором видно как птицы гуляют на фоне пересохшего озера.


Ранее сообщалось, что жители столичного ЖК "City Lake" записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.
 
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04.04.2024, 22:09 23231

Паводковая катастрофа: В Казахстане такое впервые за 30 лет

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Из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.

В Актюбинской области сохраняется риск подтоплений. На большинстве рек - пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома. Режим ЧС объявлен в 5 районах: Кобда, Мугалжар, Темир, Айтеке би, Уил, а также в Актобе. Эвакуировано 8 978 человек. За 3 дня в комиссию поступило 1623 заявления на возмещение материальных потерь.

Всего в Казахстане в зоне подтопления остаются более 1300 домов. В связи с паводками глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
 
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23.03.2024, 22:07 52921

Теракт в российском "Крокус Сити Холле"

Фото: Синьхуа
Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", увеличилось до 133 человек.

По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.

Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.

Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
 
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21.03.2024, 23:31 62676

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15.03.2024, 22:44 82061

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