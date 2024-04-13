Трагедия Малого Талдыколя: перелетные птицы вернулись на то, что осталось от озера
Фотограф Борис Оленев опубликовал у себя на странице в Facebook фото и видео прилетевших с зимовки лебедей, краснокнижных пеликанов и других перелетных птиц на то, что осталось от малого Талдыколя в Астане.
Озеро Малый Талдыколь и участки степи вокруг него является местом обитания сотен видов животных и растений. С 2020 года этот уникальный островок живой природы в столице Казахстана подвергается агрессивной застройке, а сами озера осушаются и загрязняются.
Общественное объединение SOS Taldykol также опубликовали видео у себя на странице в Instagram, на котором видно как птицы гуляют на фоне пересохшего озера.
Ранее сообщалось, что жители столичного ЖК "City Lake" записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.