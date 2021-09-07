Озеро, на котором гнездятся краснокнижные птицы, могут уничтожить в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Жители столичного ЖК City Lake записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жильцы столичного микрорайона вместе с детьми пришли к озеру с плакатами "Защитим озеро, защитим наш дом" и сняли видеообращение к главе государства.





Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! К вам обращаются жители ЖК City Lake города Нур-Султана. Мы живем на берегу озера Малый Талдыколь, поэтому наш ЖК имеет такое название. Но совсем скоро наш ЖК не будет ему соответствовать, так как озеро исчезнет, его засыпают. В последние годы в погоне за мимолетной прибылью администрация города стала уничтожать озера Малого Талдыколя. Неужели ради строительства очередного ЖК или торгового центра нужно уничтожить островок живой природы в городе - это озеро, со своей экосистемой?" - задаются вопросом жители.





По словам жильцов, вместо того, чтобы сохранить и облагородить природный водоем, как это делается во всем цивилизованном мире, акимат засыпает озеро, чтобы использовать эту землю под строительство.





Сейчас на озере гнездятся 65 видов птиц, 12 из которых включены в Красную книгу Казахстана. Однако местные власти считают озеро болотом и стремятся его уничтожить, говорят жители.





По мнению экологов, осушение Талдыкольских озер приведет к исчезновению места обитания перелетных птиц.

Спасибо всем, кто присоединяется и помогает защитить озера Малый Талдыколь от осушения и засыпки. Пожалуйста, помогите распространить проблему дальше и достучаться до неслышащих госорганов", - говорится в обращении.

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