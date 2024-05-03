02.05.2024, 14:45 84306
АО "КазТрансГаз Аймак" необоснованно начислил потребителям 1,2 млрд тенге
Компанию обязали вернуть всю сумму необоснованных начислений
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Потребителям АО "КазТрансГаз Аймак" будут возвращены необоснованно начисленные 1,2 млрд тенге, сообщает Комитет по регулированию естественных монополий РК.
Ранее Генеральная прокуратура РК провела внеплановые проверки в отношении производственных филиалов АО "КазТрансГаз Аймак" в ряде регионов.
Выявлен ряд нарушений по установлению дополнительных требований, не относящихся к регулируемой услуге, выразившихся во взимании платы с потребителей за услуги врезки, опломбировки и первичного пуска газа. Сумма необоснованных начислений за данные услуги составила порядка 1,2 млрд тенге. В отношении филиалов АО "КазТрансГаз Аймак" возбуждены административные дела за допущенные нарушения на общую сумму в размере 79 536 471 тенге", - сообщили в комитете.
В адрес филиалов субъекта-монополиста внесены предписания об устранении нарушений законодательства. Они обязаны вернуть потребителям необоснованно начисленные суммы и прекратить взимание платы за услуги врезки, опломбировки и первичного пуска газа.
Напомним, монополиста регулярно штрафуют за нарушение прав потребителей. В январе филиал компании в ЗКО оштрафовали за предоставление компанией недостоверной информации об оплате за газ. В области Улытау сотрудники АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан деньги за газификацию. В апреле прошлого года компанию оштрафовали более чем на 3 млн тенге за отказ выдать потребителям техусловия для подключение к сетям газоснабжения.
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03.05.2024, 11:20 6641
Автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане: стали известны подробности
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане оглашен приговор в отношении работников спецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы - руководителю спецЦОНа № 2 Астаны Букебаеву Ш. и специалистам спецЦОНа Астаны Там-Оглы А. и Там-Оглы Х. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5 участникам группы - 6 лет лишения свободы, а 17 "помогаек" приговорили к различным срокам наказания в виде лишения и ограничения свободы. Также 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Они обвинялись в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах СЦ "Web-Модуль" и ИИС ЦОН, подделке письменных форм сделок", - уточнили в агентстве.
Сообщается, что с января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашины. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.
В ходе расследования установлены факты подделок специалистом спецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин. В результате внесенного (...) представления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца", - заявили в Антикоре.
Подчеркивается, что такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин.
Напомним, в декабре прошлого года Антикор пресек деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей. Ущерб составил порядка 1 млрд тенге.
03.05.2024, 11:14 8676
Отсрочку по коммунальным платежам предоставят пострадавшим от паводков
Фото: Ranking.kz
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшим от паводков казахстанцам предоставят отсрочку по отплате коммунальных платежей, сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий.
Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени", - говорится в информации.
Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) сформируют местные исполнительные органы. Далее их адресуют коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.
При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент по следующим номерам:
- Акмолинская область - 8 (7162) 50-43-27;
- Актюбинская область - 8 (7132) 55-73-60;
- Атырауская область - 8 (7122)21-10-42;
- Западно-Казахстанская область - 8 (7112) 25-13-25;
- Карагандинская область - 8 (7212) 41-52-96;
- Костанайская область - 8 (7142) 53-52-40;
- Павлодарская область - 8 (7182) 32-12-04;
- Северо-Казахстанская область - 8 (7152) 53-42-56;
- область Улытау - 8 (7102) 76-03-91.
Ранее в правительстве разъяснили механизмы оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате паводков. Также в Минпроме РК рассказали, как будут восстанавливать жилье пострадавшим от наводнения казахстанцам.
Кроме того, казахстанцам пообещали оплатить ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости. Также Минсельхоз опубликовал правила возмещения ущерба пострадавшим от паводков фермерам.
02.05.2024, 20:46 59726
Антитеррористические учения пройдут в Актюбинской и Абайской областях
Фото: Антитеррористический центр РК
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 3 мая с 11.00 до 14.00 в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области планируется проведение планового антитеррористического учения, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка сил и средств Темирского районного оперативного штаба по экстренному реагированию на террористические проявления.
3 мая в селе Жазкент Бородулихинского района Абайской области пройдет антитеррористическое учение.
В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
Жителей и гостей районов просят с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
02.05.2024, 17:40 69981
Президент Казахстана и Владислав Третьяк обсудили развитие хоккея в СНГ
Фото: Акорда
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обсудили вопросы развития хоккея в странах Содружества Независимых Государств, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась. Участие отечественных команд, включая столичный клуб "Барыс", в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта.
В частности, в Казахстане в разы возросло количество хоккейных школ, молодежных команд, активно проводятся соревнования разного уровня.
В свою очередь Владислав Третьяк выразил благодарность за гостеприимство и за высокий уровень организации международного турнира Qazaqstan Hockey Open 2024, проходящего в эти дни в Астане.
Напомним, в 2022 году президент заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году.
02.05.2024, 17:20 79116
"Казфосфат" оштрафовали на более чем 9 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства
Штраф был уплачен в полном объеме
Фото: gov.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области ТОО "Казфосфат" оштрафовали на более чем 9 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
ТОО "Казфосфат" привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Монополистическая деятельность). На предприятие наложен административный штраф в размере 1 203 300 тенге и осуществлена конфискация монопольного дохода на сумму 8 344 170 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что штраф был уплачен в полном объеме.
Напомним, в июне 2022 года Агентство по защите и развитию конкуренции уличало "Казфосфат" в намеренном завышении цен на удобрения.
02.05.2024, 16:34 81651
Канат Балыкбаев назначен председателем правления СПК "Алматы"
До текущего назначения Балыкбаев руководил частной компанией
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Решением совета директоров АО "СПК "Алматы" Канат Балыкбаев назначен на должность председателя правления общества.
Ранее исполняющим обязанности главы СПК Алматы назначили Ануара Габдуллина.
Канат Балыкбаев родился в 1980 году в Семее.
Окончил КарГУ имени Е.А. Букетова по специальностям "Правоведение" (квалификация "Юрист") и "Финансы" (квалификация "Экономист"). Проходил курсы повышения квалификации в Потсдамском университете (Германия). Имеет степень MBA, университет - AlmaU.
Общий стаж работы в государственном, квазигосударственном и частном секторе Республики Казахстан - свыше 20 лет.
В разные годы трудился в банковском секторе, отрасли телекоммуникаций, Министерстве финансов, Министерстве здравоохранения, Министерстве национальной экономики РК.
На протяжении 7 лет возглавлял РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы". С конца 2022 года до текущего назначения был руководителем частной компании.
02.05.2024, 16:15 84116
Токаеву доложили о результатах деятельности МФЦА
С момента запуска финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более 11 млрд долларов
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Ренат Бектуров отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о результатах деятельности МФЦА за 2023 год и I квартал текущего года, а также о планах развития центра.
По его словам, с момента запуска финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более 11 млрд долларов (включая 3,5 млрд за 2023 год и первые 3 месяца текущего года), превысив первоначальный целевой показатель, установленный к 2025 году.
В прошлом году в МФЦА было зарегистрировано рекордное количество новых участников - более 670 компаний (в целом - более 2600 компаний из 78 стран мира).
Участники центра в 2023 году и первые 3 месяца текущего года выплатили в бюджет страны налогов на сумму 48,7 млрд тенге. Успешно функционируют институты разрешения споров в лице суда МФЦА и Международного арбитражного центра, которые в 2023 году рассмотрели 767 коммерческих дел", - доложил Бектуров главе государства.
Президент обозначил ряд актуальных задач для дальнейшего развития финансового центра. В их числе - привлечение "зеленого" фондирования для региона и развитие Среднего коридора.
Более 60% "зеленых" облигаций и кредитов в стране были выданы при поддержке Центра "зеленых" финансов МФЦА. В юрисдикции финансового центра функционируют совместные предприятия в рамках проекта Среднего коридора.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что, активно используя инфраструктуру МФЦА для заключения сделок, государственным органам и курирующим финансовым институтам необходимо консолидировать усилия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана.
02.05.2024, 15:46 84336
Пожизненное лишение свободы за изготовление наркотиков могут ввести в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Айдос Рысбаев прокомментировал законопроект по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Закладчикам ответственность остается. Просто мы увеличили ответственность именно изготовителям, тем, кто будет создавать наркооборот (сейчас закладчики получают такое же наказание, что и изготовители. - Прим. ред.). Это первое чтение, вопрос еще обсуждается", - сообщил замминистра.
По его словам, законопроект предполагает наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного срока.
К депутатам обращаются родители тех лиц, которые сидят за закладку (с просьбой уменьшить срок. - Прим. ред.). Депутаты сказали, что снижать мы не будем. Но вопрос еще будет обсуждаться", - добавил Айдос Рысбаев.
Он отметил, что обсуждение законопроекта будет проходить с участием общественности, НПО, научного сообщества и родителей осужденных за закладывание наркотиков.
Замминистра внутренних дел спросили, блокируются ли веб-сайты с координатами для закладчиков.
Эта работа проводится. На данный момент свыше 1300 сайтов нами уже заблокировано. Работа ведется совместно с Минкультуры через кибернадзор", - ответил Айдос Рысбаев.
Напомним, в апреле две крупные нарколаборатории ликвидировали в Акмолинской и Алматинской областях.
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