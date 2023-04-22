21.04.2023, 14:39 34666
АО "КазТрансГаз Аймак" вновь оштрафовали более чем на 3 млн тенге
Предприятие оштрафовали за отказ выдать потребителям техусловия для подключение к сетям газоснабжения
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Атырау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на общую сумму 3,2 млн тенге из-за жалоб потребителей.
Жалобы от двух потребителей на незаконные действия Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" поступили в департамент антимонопольного комитета Атырауской области. Потребители сообщили, что в компании им отказались выдать техусловия на подключение к сетям газоснабжения.
На основании вышеуказанных жалоб ДКРЕМ назначил внеплановую проверку в отношении Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на предмет соблюдения норм законодательства о естественных монополиях. По результатам проверки 9 декабря 2021 года ДКРЕМ возбудил административное дело в отношении Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" и вынес предписание об устранении нарушения законодательства о естественных монополиях путем выдачи технических условий потребителям на подключение к сетям газоснабжения," - сообщили в департаменте.
Однако Атырауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" не исполнил предписание ДКРЕМ в установленный законодательством срок и обжаловал его.
Верховный суд РК 23 февраля 2023 года постановил оставить без изменения решение специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 11 марта 2022 года и постановление судебной коллегии по административным делам Атырауского областного суда от 21 июня 2022 года, а кассационную жалобу Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" оставить без удовлетворения.
На сегодняшний день потребителям выданы технические условия на подключение к сетям газоснабжения.
Также постановлением от 24 марта 2023 года на Атырауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" наложен штраф в размере 3 267 040 тенге, который оплачен субъектом в полном объеме.
Это не первый случай нарушения компанией антимонопольного законодательства.
Ранее на 232 млн тенге был оштрафован Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак". Вместо тарифа, утвержденного на 2020 год, компания применяла тариф, действовавший в 2019 году.
В марте Туркестанский филиал компании незаконно повысил тариф на газ бизнесменам области.
новости по теме
21.04.2023, 19:33 18926
В Казахстане с начала года в госсобственность возвращена 891 тысяча га земель
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается деятельность рабочей комиссии по возврату неиспользуемых и выданных незаконно сельскохозяйственных земель, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
С начала этого года территориальными подразделениями Комитета управления земельными ресурсами МСХ по республике зарегистрирована 381 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 486 тысяч га, по результатам которых внесено 152 предписания на площади в 304,7 тысячи га.
Вместе с тем государству в этом году уже возвращено 891,7 тысячи га простаивающих сельхозугодий. Кроме того, в отношении акиматов проведено 65 проверок, было выявлено 117 незаконных решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения. В адрес местных исполнительных органов выдано 54 предписания об устранении нарушений земельного законодательства.
Из 10 млн га, подлежащих возврату в течение двух лет, в госсобственность перешло уже в общей сложности 6,3 млн га. При этом отмечается, что возвращенные государству сельхозземли будут поставлены в резерв районов для последующего оптимального обеспечения жителей общественными пастбищами. Вышеуказанные земельные участки будут выставлены на конкурс только после полного обеспечения населения землями общего пользования.
Напомним, в Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в государственную собственность. Ее совместно разработали Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
Как сообщалось ранее, в 2022 году государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли. В 2023 году государство планирует изъять 5 млн га неиспользуемых сельхозземель.
21.04.2023, 19:18 24346
Смаилов поручил закончить до начала отопительного сезона реконструкцию котельных в Семее
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Семей. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе поездки в Абайскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов проинспектировал работу Шульбинской ГЭС и ознакомился с деятельностью ряда крупных производственных предприятий региона, сообщает пресс-служба главы правительства.
В настоящее время на Шульбинской ГЭС реализуется пилотный проект опережающей диагностики, позволяющий отслеживать состояние основного оборудования в режиме реального времени и выявлять неисправности на ранних стадиях. Проект призван сократить внеплановые простои и обеспечить безаварийность работы станции.
Руководство станции должно приложить все усилия для обеспечения стабильной работы Шульбинской ГЭС и ее модернизации. Нужно стремиться получить максимум эффекта от реализации планов по увеличению мощности станции", - сказал Алихан Смаилов.
Главе правительства были презентованы проекты в сфере энергетической и водной отрасли, включая строительство ТЭЦ-3, контррегулятора на реке Иртыш, что позволит повысить мощность Шульбинской ГЭС на 350 МВт, и новых подстанций. Премьер-министр отметил, что модернизация инженерной инфраструктуры имеет ключевое значение в свете динамичного развития региона.
Будут появляться новые социальные объекты и предприятия, различные инвестиционные проекты. Потребление энергии будет только расти. Поэтому все энергоисточники и сети мы должны привести в надлежащее состояние, чтобы быть готовыми поддерживать растущую экономику энергией", - сказал он.
Далее Алихан Смаилов посетил Бакырчикское горнодобывающее предприятие (Polymetal) в Жарминском районе области, производящее более 10 тонн золота в концентрате в год. Оборудование расположенной здесь обогатительной фабрики укомплектовано современными измерительными приборами и локальной автоматикой. Контроль за ключевыми производственными процессами - от измельчения руды до выпуска готовой продукции осуществляется из единого диспетчерского пункта.
Глава правительства подчеркнул, что заинтересованным министерствам совместно с НПП "Атамекен" и местными исполнительными органами необходимо продолжать работу по поддержке производственных предприятий, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и увеличению темпов экономического роста в целом.
Нужно оперативно решать проблемные вопросы бизнеса, выявлять барьеры, которые могут тормозить его развитие. Это может касаться налогообложения, каких-то административных вопросов, например выдачи разрешений или других бумаг. Необходимо оптимизировать эти процессы, чтобы стимулировать рост деловой активности", - отметил он.
Премьер-министр также ознакомился с деятельностью предприятия ТОО "Qazaq Astyq Group", занимающегося выпуском растительных масел и жиров. Алихан Смаилов отметил, что акимату следует активнее помогать подобным перерабатывающим предприятиям, так как они обеспечивают внутренний рынок основными продовольственными товарами и повышают долю добавленной стоимости в экспорте.
Необходимо увеличивать количество таких проектов, что впоследствии окажет положительный мультипликативный эффект на всю отрасль сельского хозяйства. Правительство будет и дальше всячески поддерживать такие предприятия", - сказал премьер-министр.
Заместитель акима региона Димитрий Гариков также проинформировал главу правительства о планах по расширению действующих молочно-товарных ферм области по опыту СКО и предоставлению льготных микрокредитов сельскому населению под 2,5% (финансирование ЛПХ ожидается в июне). Кроме того, замакима рассказал о реализации в текущем году 9 инвестиционных проектов на 5,6 млрд тенге, направленных на увеличение площадей орошаемых земель, запуск новых перерабатывающих мощностей и улучшение генофонда сельхозживотных.
Также в рамках поездки в Абайскую область Алихан Смаилов ознакомился с работой и ходом реконструкции котельной "Габбасова" в Семее и посетил подвесной мост через реку Иртыш.
Премьер-министр отметил, что для решения вопросов теплоснабжения города в комплексный план развития области были включены 11 проектов по реконструкции теплоисточников. В частности, модернизация котельных "Габбасова" и "Центр" позволит улучшить тепловой режим, повысить качество и надежность предоставляемых населению услуг, экологическое состояние города и снизить уровень теплопотерь.
Семей активно развивается, население растет, строятся новые объекты и жилье. В результате из года в год растет нагрузка на городские теплоисточники. В текущем году на реконструкцию котельных "Габбасова" и "Центр" из бюджета выделен 1 млрд тенге, на теплосети - 3,5 млрд тенге. Акимату необходимо обеспечить качественное проведение всех работ до начала следующего отопительного сезона", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что на сегодня прорабатывается строительство ТЭЦ-3, и обозначил важность завершения подготовки ТЭО в текущем году для дальнейшего рассмотрения вопроса о финансировании проекта.
Премьер-министр также посетил подвесной мост через реку Иртыш, ставший яркой архитектурной достопримечательностью Семея. Алихан Смаилов отметил, что Семей расположен на стыке стратегических транспортных путей, поэтому повышение качества автодорог имеет большое значение для развития города и всего региона. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено более 7 млрд тенге.
Акимат должен обеспечить своевременную реализацию всех намеченных проектов. В целом правительством утвержден пятилетний комплексный план развития Абайской области. В рамках него предусмотрены мероприятия по модернизации и строительству жилищно-коммунальной, социальной и энергетической инфраструктуры, что даст существенный импульс дальнейшему развитию региона", - сказал он.
Главе правительства были также презентованы генеральный план Семея и меры по застройке и сносу ветхого жилья на левобережной части города площадью 72 га.
21.04.2023, 17:31 29166
Аким Алматы прокомментировал предложение запретить въезд в город авто из области
Неразвитость общественного транспорта, транспортная несвязанность с Алматинской агломерацией не позволяют властям эффективно ограничивать въезд транспорта в город
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал предложение запретить въезд в город автотранспорта из Алматинской области.
Досаев отметил, что из 250 тысяч въезжающих автомобилей почти 80% не соответствуют никаким экологическим стандартам.
Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.
Аким города подчеркнул, что неразвитость общественного транспорта, транспортная несвязанность с Алматинской агломерацией не позволяют властям эффективно ограничивать въезд транспорта в город.
Напомним, летом этого года начнется строительство новой газовой ТЭЦ-2 в Алматы, заявил глава "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев на выездном заседании общественного совета "Самрук-Қазына". Во втором квартале текущего года будет определен подрядчик на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке Алматинской ТЭЦ-2.
21.04.2023, 16:21 30716
Аким Алматы: Проводим отопительный сезон, постукивая три раза по столу - все ли нормально?
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал вопрос проведения и подготовки к отопительному периоду.
Он отметил, что нужно изменить подходы к проведению осенне-зимнего периода.
Мы все его (отопительный сезон. - Прим. редакции) проводим так, что постукиваем три раза по столу - все ли нормально? Мы буквально вчера прекратили подавать тепло, до конца недели поэтапно завершим. В следующий вторник я уже провожу первое совещание, связанное с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов", - сказал Досаев.
Также, по его словам, нужно изменить подходы к тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг. Он отметил, что в городе высокий уровень износа инженерных сетей, доходящий до 80%.
Аким также сообщил, что подготовлены сбалансированные подходы по принципу "тариф в обмен на инвестиции". Вложенные инвестиции позволят обновить инфраструктуру и улучшат качество услуг.
Напомним, сегодня утвердили генеральный план развития Алматы до 2040 года.
В рамках улучшения ситуации в соответствии с генеральным планом до 2040 года планируется провести масштабную реконструкцию инженерных сетей.
Как сообщил заместитель акима города Аскар Амрин, по сетям водоснабжения планируется до 2040 года построить 2,4 тысячи км сетей на 427 млрд тенге, 1,1 тысячи км водоотведения на 501 млрд тенге и 161 км сетей теплоснабжения на 479,2 млрд тенге.
Расходы на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры будут осуществлены за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики по принципу "тариф в обмен на инвестиции".
21.04.2023, 15:59 31206
Еще три незаконных ЖК выявили в Алматы
Одному из застройщиков выдано предписание приостановить строительство, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья, пополнился еще тремя ЖК, сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.
В список неблагонадежных ЖК без необходимого пакета документов попали:
- ЖК "ORDA CITY" - мкр. Теректы, ул. Айналмалы, уч. 183.
Заказчик: ТОО "Investment Stroy".
Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ, целевое назначение участка - ИЖС", - сообщили в управлении.
Застройщику выдано предписание приостановить строительство, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована.
- ЖК "Dostar Deluxe" - мкр. Мадениет, 185/8.
Заказчик: ИП "Ашинов".
Отсутствует согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ.
Приняты меры по статье 316, часть 1, 321 КоАП РК (Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации).
Наказание по статье влечет штраф от 120 до 580 МРП.
3. ЖК "Verona" - мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71.
Заказчики: 5 физических лиц.
Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ.
В управлении отметили, что случаи приобретения горожанами квартир в незаконных ЖК выявляются регулярно.
Пользуясь тем, что согласно действующему законодательству для привлечения средств дольщиков жилым домам до 3 этажей разрешение не требуется, недобросовестные застройщики вводят в заблуждение покупателей недвижимости", - подчеркнули в ведомстве.
В управлении настоятельно рекомендовали перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии +7 (727) 229-81-36.
Ранее в Алматы уже пополнялся список ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья.
21.04.2023, 13:45 35456
Генеральный план развития Алматы до 2040 года утвердили в гормаслихате
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный план Алматы до 2040 года сегодня единогласно утвердили на внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва.
На сессии также было решено, что бюджет Алматы вырастет на 265,4 млрд тенге, а бюджеты районов города - в 2,7 раза.
Как вы знаете, действующий генеральный план города был разработан более 20 лет назад и базировался на моноцентричной модели развития, при которой высокая плотность рабочих мест и социально-культурных функций сосредоточена в историческом центре города. С тех пор город вырос в два раза как по территории, так и по количеству жителей. Новый генеральный план предусматривает переход на полицентричную модель развития с созданием 5 новых полицентров с развитой жилищной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Это позволит жителям данных полицентров иметь доступ ко всем жизненно необходимым благам в шаговой доступности", - заявил аким города Ерболат Досаев, выступая перед депутатами.
По его словам, увеличение бюджета проводится за счет формирования дополнительных доходов за I квартал 2023 года, внутреннего перераспределения бюджетных средств и свободных остатков прошлого года.
Дополнительные средства пойдут на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, соцобеспечение, образование и здравоохранение, благоустройство и озеленение города, сообщил Досаев.
Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК. Читать: https://www.kt.kz/rus/society/_1377948299.html
Независимый эксперт Елена Ерзакович в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года. Эксперта удивило "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города". Также по ее мнению, в генплане много нерешенных вопросов в отношении транспортной инфраструктуры.
21.04.2023, 10:02 40386
В 2022 году государству возмещено свыше 9,2 млрд тенге за счет конфискации имущества - Генпрокуратура
Фото: gov.kz
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой обеспечивается надзор за законностью конфискации имущества осужденных, в том числе привлеченных к уголовной ответственности за коррупционные преступления, хищения, лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ведомства.
За прошлый год в результате принятых мер государству возмещено свыше 9,2 млрд тенге за счет конфискации денежных средств, возврата земельных участков, объектов недвижимости и автотранспорта. Местным исполнительным органам переданы коммерческие объекты в городах Астане, Алматы и Усть-Каменогорске. Продолжается работа по обращению в доход государства земельных участков, объектов недвижимости, производственных комплексов в городах Астане, Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и других областях", - сообщили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, в текущем году взыскано 1,5 млрд тенге. Прокурорами предъявлено 36 исков о признании недействительными договоров об отчуждении имущества, из которых 25 удовлетворены.
Верховным судом по протесту генерального прокурора отменено постановление суда апелляционной инстанции Алматы, которым были освобождены от конфискации земельные участки в микрорайоне Горный гигант и автомашины лиц, осужденных по делу о хищениях в АО "RBK Bank". Объекты возвращены государству", - говорится в сообщении.
Выявлены факты необоснованного применения гуманных актов к лицам, не возместившим материальный ущерб государству.
В Атырауской области по ходатайству прокурора отменено постановление об условно досрочном освобождении гражданина Б., который не возместил ущерб на сумму свыше 1,5 млрд тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что работа в этом направлении продолжается.
Как уточнили в ведомстве, конфискация является дополнительным уголовным наказанием и состоит в принудительном обращении в собственность государства имущества, добытого преступным путем либо на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения (статья 48 УК). Этому предшествует сбор доказательств, необходимых и достаточных для решения о конфискации (статья 113 УПК).
Иными словами, имущество, полученное (приобретенное) законным способом, конфискации не подлежит, что гарантирует соблюдение прав и свобод граждан.
21.04.2023, 08:20 32116
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Фото: Акорда
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня мусульмане отмечают праздник Ораза айт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником.
Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ораза айт! Его по-особенному ждут верующие, державшие пост. В эти дни люди ходят в гости, говорят друг другу самые теплые пожелания. Это время способствует укреплению единства и солидарности нашего народа", - сообщил Токаев.
Он отметил, что ислам - религия, провозглашающая идеи нравственности, добра и мира.
Эти основополагающие ценности глубоко укоренены в традициях и обычаях нашего народа, радеющего о благополучии и процветании страны. Их разделяют все наши граждане, живущие в гармонии и согласии под одним шаныраком. Ради светлого будущего государства мы будем укреплять сплоченность и солидарность нашего общества. Праздник Ораза айт вносит огромный вклад в это большое дело. Желаю счастья и радости каждой семье! Пусть процветает наша страна и крепнет единство нашего народа! Айт қабыл болсын!" - сказал президент.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?