Филиал "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали за предоставление недостоверной информации

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по ЗКО в рамках рассмотрения обращения АО "Национальные информационные технологии" относительно требований, изложенных в условиях оплаты за товарный газ в договоре розничной реализации товарного газа, в адрес Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" были направлены запросы, сообщает пресс-служба - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по ЗКО в рамках рассмотрения обращения АО "Национальные информационные технологии" относительно требований, изложенных в условиях оплаты за товарный газ в договоре розничной реализации товарного газа, в адрес Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" были направлены запросы, сообщает пресс-служба АЗРК





На запросы департамента в представленных АО "КазТрансГаз Аймак" письмах представлена информация о том, что условия договора для всех коммунально-бытовых потребителей РК являются едиными.





Однако установлен факт, что АО "КазТрансГаз Аймак" предоставлена недостоверная и/или ложная информация антимонопольному органу, так как при выборочном анализе договоров, заключенных с коммунально-бытовыми потребителями, в некоторых договорах требования изложены в другой редакции, то есть установлено применение разных условий в идентичных договорах.





В связи с этим департаментом по факту предоставления недостоверной информации антимонопольному органу в отношении АО "КазТрансГаз Аймак" было возбуждено административное дело по статье 162 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".





Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска на АО "КазТрансГаз Аймак" наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 520 000 тенге.





Вместе с тем в соответствии с частью 2 статьи 829-11 КоАП суд постановил возможным сократить размер налагаемого штрафа на 30%, или до 3 864 000 тенге.





На сегодняшний день штраф оплачен в полном размере.