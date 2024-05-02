01.05.2024, 14:10 7281
В Медине из-за сильного дождя затопило улицы
В результате наводнений пострадали улицы и инфраструктура, были затоплены транспортные средства
Фото: кадр из видео
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Медина. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Саудовской Аравии из-за сильного дождя затопило улицы города Медины.
Из-за жаркого и сухого климата там не предусмотрены уличные стоки, поэтому вода стремительно затапливает улицы", - сообщает Telegram-канал 24KZ.
Отмечается, что в результате наводнений пострадали улицы и инфраструктура, были затоплены транспортные средства. Также из-за потопа были мобилизованы службы экстренной помощи.
Ранее на ОАЭ обрушились проливные дожди.
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01.05.2024, 11:24 8646
AstraZeneca признала, что ее вакцина может вызвать тромбоз
В отношении компании был подан коллективный иск
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Лондон. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект - тромбоз, передает The Telegraph со ссылкой на судебные документы.
По данным издания, в отношении компании был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. Потерпевшие и родственники умерших потребовали с AstraZeneca компенсации на сумму до £100 млн, пишет РБК.
Один из пострадавших - Джейми Скотт, у которого после введения вакцины в апреле 2021 года образовался тромб и вызвал кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям органа.
Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", - приводит газета выдержку переписки AstraZeneca с юристами Скотта. Такое заболевание приводит к летальному исходу примерно в 20% случаев, отмечает The Telegraph.
AstraZeneca - одна из крупнейших компаний Великобритании, вторая по величине в рейтинге FTSE 100 с состоянием в £185 млрд. Собственную вакцину от COVID-19 компания разработала осенью 2020 года. Согласно данным клинических испытаний, эффективность препарата составила 70%. Данный показатель был рассчитан на основе двух разных оценок эффективности, полученных в ходе испытаний.
Сообщения о тромбозе и тромбоэмболии у получивших инъекцию вакцины AstraZeneca стали поступать весной 2021 года. После этого часть стран временно приостановила использование препарата, однако в самой компании возможность образования тромбозов тогда исключали. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) тогда также провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.
В свою очередь профессор Рольф Маршалек из университета Гете во Франкфурте пояснял, что возникновение тромбозов после вакцины AstraZeneca может быть связано с аденовирусными векторами, которые вакцина используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. По версии ученого, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После этого части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тыс. человек. Financial Times называла версию Маршалека одной из многих, которые обсуждает научное сообщество.
28.04.2024, 14:55 31121
Более 70 авто сгорели в пробке в Нигерии
Фото: iz.ru
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Каир. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Нигерии более 70 автомашин сгорели в гигантском заторе на шоссе, пять человек погибли.
В штате Риверс на автостраде Восток - Запад образовалась крупная пробка, и в это время на дороге взорвался бензовоз, стоящий в заторе. Поскольку неподалеку находится нефтеперерабатывающий завод, в пробке было много грузовиков, которые вывозили продукцию. В связи с этим от взрыва воспламенились несколько находящихся по близости бензовозов", - сообщает iz.ru.
В местной полиции подтвердили, что пять человек погибли и более 70 автомобилей сгорели в результате взрыва бензовоза.
Крупнейший казахстанский мегаполис - Алматы ежедневно сталкивается с километровыми автомобильными пробками.
В конце марта из-за ливня Алматы парализовали 10-балльные пробки. Такие же пробки образовались в городе после мартовского землетрясения.
Жители мегаполиса назвали сложившуюся обстановку "инфраструктурным коллапсом". По их словам, в случае необходимости срочной эвакуации граждан и оказания экстренной помощи переполненные транспортом дороги не позволят реализовать данные меры оперативно.
25.04.2024, 14:01 54421
Два миллиона бутылок воды Perrier уничтожили во Франции из-за "фекальных" бактерий
Заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте
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Париж. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Nestlé Waters уничтожила 2 млн бутылок минеральной воды Perrier из-за заражения скважины, в которой добывают воду, бактериями фекального происхождения.
Партию минералки уничтожили в качестве меры предосторожности. Бактериальное заражение воды кишечными и синегнойными палочками обнаружили ранее на площадке компании во французском городе Вержезе. Власти города потребовали от Nestlé немедленно прекратить эксплуатацию скважины, сообщает издание РБК со ссылкой на газету Le Monde.
По данным компании, заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте.
В феврале 2024 года европейская ассоциация защиты прав потребителей Foodwatch подала иск к компании Nestle. В ассоциации заявили, что производитель использует на заводах во Франции запрещенные методы очистки воды марок Vittel и Perrier.
Французское подразделение Nestle очищало загрязненную воду с помощью ультрафиолета и угольных фильтров. Такие методы очистки считаются достаточными для обеспечения чистоты водопроводной воды, однако не используются в Евросоюзе для производства бутилированной минеральной воды.
Отметим, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
По информации прокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены на водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.
22.04.2024, 20:42 78686
В Кыргызстане задержан разыскиваемый за покушение к захвату власти экс-глава строительной компании
Фото: ГКНБ КР
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Бишкек. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ГКНБ КР 22 апреля в селе Каинды Панфиловского района Чуйской области был задержан разыскиваемый за покушение к насильственному захвату власти гражданин Кыргызстана экс-глава строительной компании Ташов, сообщает пресс-служба ведомства.
Ташов задержан после незаконного пересечения госграницы Кыргызстана и Казахстана на пути следования из Алматы в Кара-Балту, где планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти.
Ранее со стороны ГКНБ КР гражданин Имамидин Ташов был объявлен в межгосударственный розыск за призыв к насильственному захвату власти и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.
Находясь в розыске, он проводил активную вербовочную работу через социальные сети путем введения в заблуждение населения для захвата власти", - сообщили в ГКНБ КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.
По информации kabar.kg, ранее его задерживали за коррупцию и невыполнение обязательств перед многочисленными дольщиками. Возместив ущерб, Ташов вышел на свободу, сбежал из страны и откуда-то издалека попытался обвинить руководство Кыргызстана и ГКНБ в том, что они разорили "честного бизнесмена". Тогда общественности были представлены доказательства того, что глава строительной компании лжет, действует в связке все с теми же блогерами и по их указке намеренно вводит общественность в заблуждение, и дискредитирует власть. Представители экспертного сообщества не исключают, что и сейчас в отношении Кыргызстана внешние силы используют старые сценарии. Вдруг да старые наработки и методички сработают.
21.04.2024, 13:04 94796
Мощный ураган в Анкаре разрушил крыши части зданий
Фото: TRT Haber
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Анкара. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в турецкой столице Анкаре, сообщается о пострадавших.
Шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился. На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиерен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гельбаши, повалило деревья", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Akit.
Кроме того, в некоторых районах города сильный ветер сорвал крыши жилых домов, а разбросанные вокруг материалы повредили припаркованные автомобили.
Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи", - говорится в сообщении.
Также в Сети распространилось видео, на котором видно, как ураганный ветер снес минарет одной из мечетей.
20.04.2024, 20:04 104541
Сегодня в ООН отмечается День китайского языка
В честь праздника на облачной платформе Chinese-Plus запустили интеллектуальную систему международного обучения китайскому языку
Фото: bigasia.ru
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Женева. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 апреля в Организации Объединенных Наций отмечается День китайского языка.
К нему приурочили культурную выставку, которая проходила с 15 по 19 апреля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Ее посетили дипломаты из миссий различных стран при ЮНЕСКО и французские студенты, интересующиеся китайской культурой.
На мероприятии представили китайские детские книжки, в которых задействованы элементы каллиграфии и рисования тушью, провели семинары по китайской грамотности, каллиграфии, вырезанию из бумаги, а также предложили гостям онлайн-курсы китайского языка и традиционные закуски", - пишет сайт Big Asia.
Также в честь праздника на облачной платформе Chinese-Plus запустили интеллектуальную систему международного обучения китайскому языку.
Система, рассчитанная на индивидуальное взаимодействие между учителем и учеником, может составлять тестовые задания, оценивать ответы, анализировать данные об учебном поведении и предлагать программы в соответствии с конкретными достижениями учащихся", - сообщает сайт.
20.04.2024, 15:45 107356
Узбекистан отправил пострадавшим от паводков казахстанцам гуманитарную помощь
Фото: telegram/пресс-служба кабмина Узбекистана
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Ташкент. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан направил 15 грузовиков с гуманитарной помощью пострадавшим от паводков казахстанцам, сообщает пресс-служба правительства страны.
В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, резиновые лодки и другие необходимые вещи", - говорится в информации кабмина Узбекистана.
Ранее, в начале апреля, Кыргызстан отправил 15 фур с гуманитарной помощью в Жамбылскую область Казахстана.
20.04.2024, 14:20 106801
Подразделение информационной поддержки впервые появится в армии Китая
Эксперты назвали изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года
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Пекин. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайской армии будут расформированы силы стратегической поддержки и создано новое подразделение - силы информационной поддержки.
Такой приказ отдал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РБК со ссылкой на власти КНР.
Новое подразделение будет оказывать "ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы", - подчеркнул китайский лидер.
В изменении структуры вооруженных сил Китая и усилении ее кибернетической составляющей эксперты увидели признаки ставки Пекина на информационное противостояние.
В частности, Bloomberg назвал изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.
Агентство отмечает, что реорганизация происходит на фоне конкуренции с США за глобальное влияние, а также обвинений со стороны западных стран в хакерской активности. Изменения направлены на улучшение готовности вооруженных сил к "информационным" условиям войны, оценивает их бывший старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии китайской армии Цао Вэйдун.
Упраздненные силы стратегической поддержки появились девять лет назад, в 2015 году, для координации усилий в кибервойне и политическом противостоянии. Прежде подчиненные этой структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.
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