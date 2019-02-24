В Алматы началось строительство завода по производству легковых автомобилей Hyundai

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Президент группы компаний Astana Group Нурлан Смагулов на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сообщил об исполнении поручений по дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, Нурлан Смагулов доложил Нурсултану Назарбаеву о начале строительства компанией "Астана Моторс" завода по производству легковых автомобилей Hyundai в Алматы.

Мощность предприятия на первом этапе составит 30 тыс. автомобилей, а на втором - будет увеличена до 45 тыс. в год. Это позволит насытить казахстанский рынок качественными и доступными по цене легковыми автомобилями марки Hyundai, а также экспортировать их в страны СНГ. Общий объем инвестиций в проект составит 25 млрд тенге. Помимо собственных средств, будут также привлечены заемные средства на коммерческих условиях. Открытие завода позволит создать 700 новых рабочих мест", - рассказал руководитель компании.

В завершение встречи Смагулов поблагодарил президента Казахстана за постоянную поддержку развитию казахстанского бизнеса и принятие решения о программе автокредитования по аналогии с ипотечной жилищной программой 7-20-25.

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