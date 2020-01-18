В Алматы назначены акимы Алатауского и Турксибского районов

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назначил акимов Алатауского и Турксибского районов мегаполиса, передает Kazakhstan Today.
Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента и депутатами маслихата акимами Алатауского и Турксибского районов назначены Азамат Калдыбеков и Бахытжан Акжаров, соответственно", - сообщил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.
По его информации, представляя кандидатуры новых акимов районов, Сагинтаев подчеркнул, что они являются представителями Президентского молодежного кадрового резерва.
Идея главы государства создать прозрачный и эффективный социальный лифт для талантливой молодежи находит свое применение. От Алматы в число резервистов вошли 39 человек. Наиболее подготовленными для работы акимами районов являются сегодняшние кандидаты. Ждем от них плодотворной работы по улучшению качества жизни алматинцев, проживающих в этих районах", - отметил аким Алматы.
Новый аким Алатауского района Азамат Калдыбеков до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя управления земельных отношений Алматы. Назначенный акимом Турксибского района Бахытжан Акжаров работал руководителем управления жилищной политики Алматы.
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