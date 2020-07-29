В Алматы обсудили поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции

Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - На платформе Antikor ortalygy рассмотрен проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", передает Kazakhstan Today.

Основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции.

В обсуждении посредством онлайн-платформы приняли участие авторитетные эксперты ряда зарубежных стран, казахстанские ученые и общественники, юристы и эксперты волонтерского движения "Акселератор добра: Ізгілік елшісі".

Предлагаемые поправки можно разделить на три блока.

Первый направлен на усиление ответственности за коррупцию.

Для судей, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов предлагается ввести более строгую ответственность и санкции.

В то же время эффективным сдерживающим механизмом в предупреждении коррупции среди силовиков станет институт проверки на добропорядочность (Integrity Check) через моделирование коррупционной ситуации.

Если проверяемый соглашается получить предлагаемую выгоду и преимущество, он подлежит увольнению по отрицательным мотивам без права возвращения на госслужбу в течение трех лет.

Кроме силового блока такую проверку предлагается распространить и на лиц, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

Для государственных служащих и иных лиц, уполномоченных на выполнение госфункций, их супругов, несовершеннолетних детей также предлагается ввести новое антикоррупционное ограничение - запрет на открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках.

Второй блок инициатив направлен на гармонизацию национального законодательства с международными антикоррупционными стандартами.

Следуя передовой практике и стандартам ОЭСР и ГРЕКО, предлагается криминализировать "обещание/предложение взятки" и "принятие обещания/предложения взятки".

Это позволит пресекать взяточничество до причинения ущерба государству и будет иметь ярко выраженный превентивный эффект.

Более того, агентство предлагает распространить понятие "коррупция" на частный сектор.

Учитывая высокие коррупционные риски в деятельности, например, коммерческих банков и субъектов естественных монополий, видится целесообразным отнести их работников к субъектам коррупции. В таком случае на них будет распространен и весь объем ответственности.

Третий блок инициатив направлен на усиление общественного контроля.

В целях обеспечения эффективной системы общественного контроля Концепцией предусмотрена правовая регламентация такого института, что внесет значимый вклад в демократическое развитие и модернизацию политической системы нашей страны.

Другим действенным инструментом взаимодействия с гражданским обществом будет служить комплексная система защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции (whistleblowing).

Предполагается, что уровень информирования о фактах коррупции будет значительно выше, если государство возьмет на себя комплексную защиту лиц, обеспечивая гарантии от возможного преследования со стороны выявленных коррупционеров.

Если будут нарушения, то также будет налагаться высокая ответственность. Данные поправки существенно изменят ситуацию. Усиление ответственности за коррупцию сотрудников силовых органов, в особенности судей, очень важно для эффективного противодействия коррупции", - отметил руководитель Антикоррупционной службы Алматы Ныгмеджан Сапаров в ходе заседания.

Председатель Общественного совета по противодействию коррупции, заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК - Елбасы Игорь Рогов отметил важность предложенных изменений в законодательство по противодействию коррупции.

Очень правильно, что Концепция проекта закона рассматривается на уровне экспертов, ученых и общественных деятелей. Поддерживаю все инициативы антикоррупционного ведомства. Также необходимо подробнее изложить некоторые поправки. Вместе с тем считаю, что важным является установление ответственности первому руководителю за непринятие антикоррупционных мер в подведомственном органе. Так он будет заинтересован в создании безупречной репутации госоргана", - сказал он.

Представитель департамента Глобальных коммуникаций ООН РК, руководитель Информационного центра ООН РК Властимил Самек напомнил, что в прошлом году глава антикоррупционного ведомства Шпекбаев посетил Представительство ООН в Алматы.

Очень плодотворная была дискуссия. Уделяется большое внимание сотрудничеству в части вопросов противодействия коррупции. Из-за коррупции ежегодно мировая экономика теряет огромные деньги, в связи с чем на развитие стран средства не доходят. Вместе с эффективной законодательной базой необходимо усилить образовательную сферу, уделять большое значение молодому поколению", - сказал он.

Первое, что хочу отметить, для снижения уровня коррупции необходимо исключить коллизии в нормативно-правовых актах, обеспечить прозрачность деятельности судейского корпуса", - отметил Атташе Посольства Франции в Казахстане Жиль Маметц.

Кроме того, в заседании принял участие независимый эксперт, известный юрист, профессор Кафедры уголовного права и криминологии Московской академии Следственного комитета Российской Федерации Юрий Голик, который отметил важность ревизии всех нормативных актов с целью снижения уровня коррупции.

Международный эксперт, экс-министр юстиции Грузии Георги Папуашвили подчеркнул продвижение трех инициатив: усиление ответственности, принятие комплексных антикоррупционных мер, а также повышение доверия граждан к деятельности государственных органов, изменение сознания граждан.

Отечественные эксперты и общественники также отметили обеспечение прозрачности доходов государственных служащих, проведение работы среди гражданского общества в части воспитания правильной идеологии, светской морали.

Кроме того, отмечена необходимость акцентирования внимания на цифровизации как важной меры, значительно снижающей уровень коррупции в стране.

По итогам заседания участниками выработаны рекомендации, которые будут направлены для рассмотрения в государственные органы.

Вместе с тем Антикоррупционная служба Алматы обращается к гражданам принять активное участие в обсуждении концепции.

Концепция размещена для публичного обсуждения на интернет-портале "Открытые НПА" ( https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4283406 ) и на сайте Агентства https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption/documents/details/47919?lang=ru

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