Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы отремонтируют более 120 улиц и построят новые дороги и тротуары, передает Kazakhstan Today.

В Алматы в этом году средним ремонтом охватят более 120 улиц. Помимо этого, будут построены новые дороги в шести микрорайонах города протяженностью свыше 50 километров", - сообщила пресс-служба акима города.

По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (которое трансформируется в управление городской мобильности), в мегаполисе также планируется строительство новых тротуаров для пешеходов и завершение реконструкции улицы Жандосова по линии BRT.

Будут продолжены пробивка проспекта Абая и улицы Саина, возведение транспортных развязок на пересечениях проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом и улицей Емцова. Планируется начать строительство новой транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом или так называемом "аэропортовском" кольце.

Акимом города поставлена задача по обеспечению качества работ в оптимальные сроки и созданию минимальных неудобств для горожан. Отдельное внимание будет уделено обустройству тротуаров и арычной системы, демонтажу неиспользуемых конструкций и озеленению. На каждом объекте будет установлен паспорт с контактами директора компании-подрядчика, организации, осуществляющей технический надзор и сроком завершения работ", - отметили в акимате.

Ранее в Алматы было отремонтировано 524 улицы, в том числе произведена реконструкция по линии BRT улиц Мустафина, Сулейменова и Тимирязева. Введены пробивки проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути и улицы Хмельницкого от проспекта Суюнбая до микрорайона Жас Канат.

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