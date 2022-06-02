В Алматы пострадавшим в ходе январских событий выплачено 11 млрд тенге

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По словам начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова, на сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 758 уголовных дел. Основная нагрузка легла на следователей Алматы, где расследуется 560 дело.
Для ликвидации последствий январских событий Министерством национальной экономики разработаны и утверждены "Правила возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах страны". По городу Алматы пострадавшим в ходе январских событий государством выплачено уже 11 млрд тенге. Еще 258 млн тенге выплачено гражданам, автомобили которых пострадали в ходе беспорядков.
Приоритетными задачами органов внутренних дел являются установление и исследование всех обстоятельств совершенных преступлений, а также обеспечение возмещения ущерба пострадавшим гражданам. В этих целях принимаются необходимые меры и имеются конкретные результаты", - отметил представитель МВД.
К примеру, в Кызылорде задержаны четверо местных жителей, которые в ходе массовых беспорядков из помещения ТОО "М-Ломбард" похитили ювелирные изделия на сумму более 300 млн тенге. В ходе расследования по месту жительства подозреваемых изъято 202 наименования ювелирных изделий, которые возвращены потерпевшему. Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу, расследование завершено.
На сегодня по уголовным делам изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму 342,1 млн тенге. При этом особый акцент нами делается не только на качество, но и на ускоренное завершение досудебных расследований. По тем фактам, где установлены подозреваемые лица и изъяты похищенные имущества, с обвинительным актом в суд направлены уже 315 уголовных дел в отношении 507 лиц. Большая часть, или 224 дела, из них направлены в суд по городу Алматы, по Алматинской области - 53 и по Жамбылской области - 12 уголовных дел", - рассказал Санжар Адилов.
Он добавил, что на стадии досудебного расследования освобождены из-под стражи 463 подозреваемых, осознавших свою вину и раскаявшихся, а также загладивших причиненный ущерб. На сегодня по делам органов полиции под стражей остаются 18 лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.