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В Алматы появился мурал на тему добропорядочности

01.06.2020, 13:12 8263
В Алматы появился мурал на тему добропорядочности
Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках проекта "Алматы - Адалдык аланы" по проспекту Аль-Фараби (между улицами Мендикулова и Достык) завершили нанесение мурала "Оз елінді бузба", передает Kazakhstan Today.
 

Подобные мероприятия направлены на изменение сознания населения, формирование антикоррупционной культуры, воспитание нравственного поколения", - отметил глава городского Антикоррупционного ведомства Ныгмеджан Сапаров.

 
Проект поддержали представители общественных объединений, активисты, общественные деятели. Данная композиция посвящена нравственному воспитанию наших граждан, привитию принципов честности, справедливости, неподкупности.
 
В презентации мурала принял участие председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев.
 

Необходимо направлять работу на превенцию и продвижение системы добропорядочности, воспитание честного и добропорядочного поколения, постоянную обратную связь с населением. Необходимо слушать и слышать граждан и быстро реагировать на любую проблему", - сказал глава Антикоррупционной службы.

 
Антикоррупционная служба Алматы, как инициаторы проекта, тем самым призывают граждан к совместной борьбе. 
 
Участие каждого казахстанца, даст возможность улучшить ситуацию в стране в рамках противодействия нарушениям и коррупции.
 

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