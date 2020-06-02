В Алматы появился мурал на тему добропорядочности

Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках проекта "Алматы - Адалдык аланы" по проспекту Аль-Фараби (между улицами Мендикулова и Достык) завершили нанесение мурала "Оз елінді бузба", передает Kazakhstan Today.

Подобные мероприятия направлены на изменение сознания населения, формирование антикоррупционной культуры, воспитание нравственного поколения", - отметил глава городского Антикоррупционного ведомства Ныгмеджан Сапаров.

Проект поддержали представители общественных объединений, активисты, общественные деятели. Данная композиция посвящена нравственному воспитанию наших граждан, привитию принципов честности, справедливости, неподкупности.

В презентации мурала принял участие председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев.

Необходимо направлять работу на превенцию и продвижение системы добропорядочности, воспитание честного и добропорядочного поколения, постоянную обратную связь с населением. Необходимо слушать и слышать граждан и быстро реагировать на любую проблему", - сказал глава Антикоррупционной службы.

Антикоррупционная служба Алматы, как инициаторы проекта, тем самым призывают граждан к совместной борьбе.

Участие каждого казахстанца, даст возможность улучшить ситуацию в стране в рамках противодействия нарушениям и коррупции.

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