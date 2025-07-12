11.07.2025, 20:58 30986
В Алматы появится специализированная структура по озеленению и благоустройству
Аким города заявил о необходимости выстраивания более системного подхода к вопросам экологии
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость выстраивания более системного подхода к вопросам экологии и благоустройства, сообщает пресс-служба акимата города.
В этой связи было озвучено поручение о создании нового специализированного предприятия, которое будет заниматься озеленением, санитарным содержанием территорий и формированием комфортной городской среды.
Они должны заниматься исключительно озеленением и благоустройством, созданием комфортной среды в городе. Чтобы сами выезжали на места и выявляли участки, где можно изменить ситуацию", - отметил Дархан Сатыбалды.
Также во время рабочего совещания были рассмотрены вопросы содержания зеленого фонда города. По итогам инвентаризации выявлено свыше 16 тысяч сухостойных и аварийных деревьев, более 5 тысяч из них уже удалено. Параллельно ведутся работы по санитарной обрезке, посадке кустарников и благоустройству буферных зеленых зон.
В числе приоритетных вопросов - работоспособность систем автоматического полива. В ходе мониторинга выявлены неисправности на 56 участках, что напрямую влияет на состояние многолетних насаждений. В этой связи аким поручил усилить контроль и обеспечить качественное содержание зеленых пространств.
Подводя итоги совещания, аким города дал ряд поручений: обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий по утвержденному плану, активизировать работу по экологическому просвещению населения, а также системно проводить субботники с широким участием предприятий, организаций и самих горожан.
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11.07.2025, 21:07 29766
Ермек Кошербаев поручил выяснить причины завышенных цен на пляжах Капшагая
Фото: primeminister.kz
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Конаев. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев начал рабочие выезды в регионы для оценки состояния приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием объектов размещения, пляжной и дорожной инфраструктуры, санитарным содержанием территории, обеспечением общественного порядка и готовностью экстренных служб. Вице-премьер поручил акимату региона завершить дорожные работы к северному пляжу до осени текущего года.
Представителям бизнеса и жителям региона рассказали об основных проблемах туристических зон. Особое внимание уделено инфраструктурным ограничениям.
В числе приоритетов - обеспечение безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям. Заместитель премьер-министра поручил МЧС привести в соответствие все спасательные будки на пляжах и усилить профилактическую работу. Также в рамках рабочей поездки были обсуждены вопросы готовности инженерных систем и санитарно-эпидемиологических служб к массовому притоку отдыхающих, особенно при проведении мероприятий с участием до 15 тыс. человек.
Также был представлен пилотный проект по зонированию туристических территорий. По информации представителей Минсельхоза, такая система предполагает деление побережья на функциональные зоны - рекреационные, природоохранные, инфраструктурные и иные участки. Это позволит более эффективно управлять развитием территории, сохранить экологический баланс и обеспечить комфорт как для отдыхающих, так и для инвесторов.
Кроме того, была поднята тема ценообразования. Несмотря на развитие условий, стоимость услуг в ряде объектов остается высокой. Дано поручение провести анализ причин завышенных цен, особенно на коммунальных пляжах, где услуги должны быть максимально доступными для населения.
Рассмотрены и экологические вопросы. В отличие от стабильного уровня воды в озере Балхаш уровень Алаколя подвержен колебаниям, что вызывает подвижность береговой линии и смещение инфраструктуры. Ермек Кошербаев подчеркнул необходимость научного и инженерного сопровождения при строительстве новых объектов и учета природных факторов.
Коммунальные пляжи должны задавать стандарт - как по чистоте, так и по качеству сервиса. Стихийной торговле, работе "в тени" здесь не место. Должны быть чеки, терминалы, налоговая регистрация. Людей нужно приучать к порядку и закону с детства. Со стороны власти важно не просто устранить текущие проблемы, а системно навести порядок и создать условия, соответствующие ожиданиям граждан. Туризм - это лицо страны. При строительстве в таких природных зонах, как Алаколь, Капшагай, Балхаш необходимо учитывать подвижность береговой линии, закладывать охранные зоны, вести разъяснительную работу с населением. За все это несут ответственность местные исполнительные органы", - отметил вице-премьер.
11.07.2025, 19:32 36216
Казахстан договорился с Исламским банком развития о финансировании ряда проектов
Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Джидде состоялась двусторонняя встреча советника премьер-министра РК Нурлана Байбазарова с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Во время переговоров стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере финансирования приоритетных инфраструктурных проектов в Казахстане. Особое внимание было уделено развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах. Ключевым итогом встречи стала договоренность о привлечении финансирования от Исламского банка развития на сумму до 1,1 млрд долларов для реализации этих целей.
В дополнение к достигнутым договоренностям состоялось подписание протокола о намерениях между правительством Казахстана и Исламским банком развития. Документ отражает обоюдную готовность сторон к практической проработке механизмов финансирования проектов в рамках развития СЭЗ и ИЗ с применением инструментов исламского финансирования.
Ожидается, что реализация этого сотрудничества придаст мощный импульс инфраструктурному развитию страны, обеспечит приток свыше 1,6 трлн тенге инвестиций и создание более 16 тыс. рабочих мест, что в свою очередь будет способствовать ускоренной индустриализации и экономической диверсификации Казахстана.
В ходе встречи были также обозначены ключевые направления сотрудничества в сфере исламского финансирования, включая вопросы привлечения исламских инвестиций с участием АО "Банк развития Казахстана" - дочерней организации АО "НУХ "Байтерек".
11.07.2025, 13:39 56386
Выдача онлайн-кредитов: АРРФР изменило правила биометрической идентификации
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК внесло изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности.
Изменения, в частности, касаются правил биометрической идентификации клиентов при получении онлайн-кредита.
Для идентификации и аутентификации клиента используются следующие способы:
- электронная цифровая подпись физического или юридического лица;
- или средства биометрической идентификации;
- или реквизиты платежной карточки при идентификации и аутентификации физического лица (номер, срок действия платежной карточки, наименование системы платежных карточек), выпущенной банком второго уровня или Национальным оператором почты, с которым субъектом финансового мониторинга заключено соглашение об информационном обмене, в случае, если физическое лицо было ранее идентифицировано субъектом финансового мониторинга при личном присутствии;
- или подтверждение личности физического лица путем сверки с государственными базами данных;
- или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов или иной идентификатор, установленный субъектом финансового мониторинга для идентификации клиента и согласованный с ним.
Также допускается использование одного или в совокупности нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента.
Выбор способа идентификации и аутентификации клиента осуществляется субъектом финансового мониторинга.
Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальный оператор почты при дистанционном установлении деловых отношений с клиентом применяют двухфакторную идентификацию клиента с обязательным проведением биометрической идентификации клиента",- говорится в документе.
При этом они обеспечивают хранение записи сеанса видеоконференции с клиентом либо полученного текущего изображения клиента с использованием технологии выявления движения не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом, в том числе на основе аутсорсинга.
В случае подозрений субъект финансового мониторинга вправе отказать клиенту в установлении деловых отношений дистанционным способом и попросить явиться для идентификации лично.
Постановление вводится в действие с 21 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что банки обяжут предупреждать клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца. Также АРРФР разработало изменения и дополнения в постановление, которое предусматривает получение согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита. Кроме того, с апреля в РК изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года и старше 55 лет.
11.07.2025, 12:58 61846
Минобороны изменило требования к призывникам
Фото: кадр из видео
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны РК изменило требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.
В частности, изменен пункт 4 документа, касающийся категорий годности к воинской службе.
Теперь в нем предусмотрены следующие категории:
- А - годен к воинской службе;
- Б - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
- В - ограниченно годен к воинской службе (в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту или воинскую службу в резерве, офицеров, проходящих воинскую службу по призыву);
- Г - временно не годен к воинской службе;
- Д - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
- Е - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
- НГ - не годен к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, не годен к поступлению в вуз (школы), не годен к воинской службе с вредными факторами;
- В-ИНД - годность к воинской службе в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан определяется индивидуально и предусматривает категорию годности Б или В;
- ИНД - годность к воинской службе в видах и родах войск Вооруженных сил, а также в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, по отдельным военно-учетным специальностям, с вредными факторами определяется индивидуально.
Для военнослужащих срочной воинской службы категория годности Б предусматривает негодность к воинской службе в ДШВ (ВМС или ЧСН). Категория годности Г предусматривает негодность к поступлению на воинскую службу по контракту, в вузы и школы, а категории годности В, Д и Е предусматривают негодность к обучению в вузах и школах", - уточнили в Минобороны.
Приказ вступит в силу 21 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане будут призывать в армию через SMS и eGov. Также в воинских частях внедрят современные IT-системы видеонаблюдения.
11.07.2025, 12:21 61971
Глава ДЧС Алматы ушел в отставку
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировали отставку главы Алматинского департамента по ЧС.
В связи с кадровыми изменениями в структуре департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, сообщаем, что они не связаны с информацией, распространяемой в мессенджерах и социальных сетях. Просим руководствоваться только официальными источниками", - подчеркнули в МЧС.
Нурлан Атыгаев занимал пост главы ДЧС с октября 2023 года.
11.07.2025, 09:35 75261
В Казахстане в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по реализации пилотных проектов, связанных с маркировкой и отслеживанием денег с помощью цифрового тенге. В ходе совещания рассмотрен ход внедрения национальной цифровой валюты в процессы государственного расходования, сообщили в пресс-службе правительства.
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск.
Как доложил руководитель цифровой трансформации Национального банка Бинур Жаленов, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям.
В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней. Маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов Павлодар - Атырау и Мукур - Кульсары. Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда, включая строительство участка железной дороги Достык - Мойынты и газопровода Талдыкорган - Ушарал.
В перспективе - реализация таких проектов, как газопровод Бейнеу - Бозой - Шымкент, газосепарационный комплекс и участок ж/д Бахты - Аягоз.
Кроме того, в рамках программы микрокредитования "Ауыл аманаты" успешно протестирован механизм временного блокирования средств.
Внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях: сделки с недвижимостью и автотранспортом, школьное питание, закупки дорогостоящих товаров, а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.
Внимание уделено совершенствованию нормативно-правовой базы. На сегодня подготовлены поправки в закон "О платежах и платежных системах", включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.
Премьер-министр подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге - возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование.
По поручению главы государства поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой "Цифрового тенге". Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма "окрашенных денег" должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат цифрового тенге не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета", - подчеркнул Олжас Бектенов.
По итогам совещания премьер-министр поручил государственным органам совместно с Национальным банком и заинтересованными организациями разработать дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.
11.07.2025, 08:41 77031
Правительство выделило 3,6 млрд тенге на реконструкцию теплосетей Актау
Фото: Depositphotos
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Актау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено порядка 3,6 млрд тенге на завершение реконструкции 9,2 км магистральных тепловых сетей Актау Мангистауской области. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.
Реализация данного проекта началась в 2024 году. На сегодня проложено 5,5 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Старые стальные трубы демонтируются и заменяются современными трубами в пенополиуретановой изоляции диаметром от 530 до 1020 мм. Также полностью устранены 375 дефектов, выявленных в отопительный сезон 2024-2025 года.
Общая протяженность теплосети Актау составляет 562 км. Износ - 79%. Реализация данного проекта позволит снизить износ тепловых сетей города до 75%, повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты, отмечают в правительстве.
В дальнейшем в рамках реализации национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2029 года планируется реконструкция и строительство 175 км сетей и источников теплоснабжения с определением объема финансирования на 2025-2029 годы. Проект направлен на снижение износа сетей и повышение качества коммунальных услуг через привлечение инвестиций.
10.07.2025, 18:45 92591
В Казахстане завершили аудит сервиса "Яндекс.Такси"
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассмотрены итоги аудита эффективности алгоритмического ценообразования "Яндекс.Такси", проведенного агентством совместно с МЦРИАП, а также с привлечением компетентных специалистов, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, обязанность пройти аудит была возложена на "Яндекс.Такси" в рамках антимонопольного комплаенса. Целью аудита стало изучение сервиса "Яндекс", в том числе условий и параметров, влияющих на ценообразование услуг такси.
Первичный аудит выявил риски в системе, способные повлиять на ценообразование. В их числе - несоответствие границ города административно-территориальным границам, повышение цены за счет неценовых компонентов, отсутствие в приложении полной информации для расчета цены, дискриминация по местоположению пассажиров в аэропорту и другие", - говорится в сообщении.
Отдельные риски были устранены, по другим "Яндекс" приняты обязательства по их устранению. На основании уведомления агентства изменены правила программы лояльности пользователей (программа "Яндекс+"). В результате изменений "Яндекс" полностью взял на себя все расходы по этой программе (предоставляемые клиентам скидки).
В действующий комплаенс "Яндекса" также внесены изменения, обязывающие компанию реализовать комплекс мер, направленных на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, необоснованного повышения цен на услуги такси в периоды повышенного спроса, а также на предотвращение снижения доходов водителей.
В ходе совещания рассмотрены проблемные вопросы водителей "Яндекс.Такси", сформированные на основании поступающих в агентство обращений. Также заслушан отчет представителей "Яндекс.Такси" по соблюдению пунктов антимонопольного комплаенса за I квартал 2025 года.
Ранее премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, генеральный директор "Яндекс.Global" Даниил Шулейко и руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов обсудили перспективы развития цифровых сервисов, платформенной занятости и реализации технологических проектов в Казахстане.
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