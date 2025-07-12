В Алматы появится специализированная структура по озеленению и благоустройству

Аким города заявил о необходимости выстраивания более системного подхода к вопросам экологии

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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость выстраивания более системного подхода к вопросам экологии и благоустройства, сообщает пресс-служба акимата города.





В этой связи было озвучено поручение о создании нового специализированного предприятия, которое будет заниматься озеленением, санитарным содержанием территорий и формированием комфортной городской среды.





Они должны заниматься исключительно озеленением и благоустройством, созданием комфортной среды в городе. Чтобы сами выезжали на места и выявляли участки, где можно изменить ситуацию", - отметил Дархан Сатыбалды.





Также во время рабочего совещания были рассмотрены вопросы содержания зеленого фонда города. По итогам инвентаризации выявлено свыше 16 тысяч сухостойных и аварийных деревьев, более 5 тысяч из них уже удалено. Параллельно ведутся работы по санитарной обрезке, посадке кустарников и благоустройству буферных зеленых зон.





В числе приоритетных вопросов - работоспособность систем автоматического полива. В ходе мониторинга выявлены неисправности на 56 участках, что напрямую влияет на состояние многолетних насаждений. В этой связи аким поручил усилить контроль и обеспечить качественное содержание зеленых пространств.





Подводя итоги совещания, аким города дал ряд поручений: обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий по утвержденному плану, активизировать работу по экологическому просвещению населения, а также системно проводить субботники с широким участием предприятий, организаций и самих горожан.