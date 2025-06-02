В Алматы прибыл туристический поезд из Сианя  

Фото: Пассажирские перевозки

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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На станцию Алматы-2 прибыл первый международный туристический поезд из Китая по маршруту Сиань - Алматы. В честь прибытия поезда на перроне была организована торжественная церемония встречи гостей, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".





Национальный перевозчик приветствует пассажиров международного туристического поезда Сиань - Алматы. В целях обеспечения безопасного прохождения состава по территории Казахстана была проведена всесторонняя подготовка. Для удобства движения разработан специальный график, учитывающий особенности маршрута и стыковку с международным сообщением", - отметил заместитель председателя правления НК "ҚТЖ" Ануар Ахметжанов.





Пассажирские перевозки





Пассажирские перевозки





Состав состоит из 9 вагонов. В туристическую делегацию входят 246 человек, среди которых представители бизнеса, ученые, актеры и спортсмены, которые в течение пяти дней ознакомятся с историческим и культурным наследием южной столицы Казахстана. Программа пребывания туристов из Китая включает:





● 1 июня - официальная церемония приветствия и открытие Недели культурного туризма Сиань - Алматы;





● 2 июня - масштабный гуманитарный фестиваль на площади Дворца Республики;





● 3 июня - экскурсии по музеям и достопримечательностям Алматы;





● 4 июня - спортивные и молодежные мероприятия, включая товарищеские матчи и встречи женщин-предпринимательниц;





● 5 и 6 июня - отправление в обратный путь;





● 7 июня в 18.30 (по пекинскому времени) - прибытие поезда в Сиань.





Этот проект стал важным шагом в укреплении культурных связей и развитии туристического сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он реализован по поручению главы государства и входит в число ключевых инициатив, направленных на развитие железнодорожного туризма и продвижение Казахстана как туристического направления.





Пассажирские перевозки





Пассажирские перевозки





Пассажирские перевозки





Поезд проследовал через город Урумчи, пересек международный пограничный переход Хоргос, где была выполнена смена колесных пар, затем проследовал через станцию Алтынколь и прибыл в Алматы.





Пассажирские перевозки





Пассажирские перевозки





Запуск туристического поезда был организован АО "НК "ҚТЖ" при поддержке правительства провинции Шэньси, муниципальных властей Сианя, а также акимата Алматы и при содействии Министерства туризма и спорта РК, Министерства иностранных дел РК.





Пассажирские перевозки





Мероприятие собрало представителей государственной и транспортной сфер двух стран. В нем приняли участие заместитель акима города Алматы, директор муниципального управления культуры и туризма города Сианя, заместитель председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК, а также председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.