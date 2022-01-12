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НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - В Алматы продолжается контртеррористическая операция, к этому часу освобождены акимат, резиденция президента, площадь Республики, все здания государственных органов находятся под контролем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Террористические группировки напали сегодня на один из полицейских участков города, но правоохранителям удалось отстоять здание, сообщает телеканал " Хабар 24 ".





Было отражено нападение на административное здание управление полиции Алмалинского района, расположенного по улице Карасай батыра. Террористы уничтожены, ликвидированы", - рассказала официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

По информации телеканала, в столице Казахстана, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях обстановка стабильная.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, перекрыты несколько участков автодорог и железнодорожный путь. В регионах усилено патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии.

Как отмечает телеканал, сложная ситуация остается в Алматы, где вооруженными были захвачены и частично разгромлены здания госорганов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли.

Также сообщается, что в Павлодаре установили блокпосты. Стражи порядка уже начали проверять выезд и въезд жителей региона.

Во время проверки на блокпосту села Кенжеколь города Павлодар остановлена автомашина, в салоне которой обнаружено ружье. Следственно-оперативная группа изъяла ружье. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что согласно требованиям ЧП оружия и боеприпасы у физических и юридических лиц подлежат временному изъятию.