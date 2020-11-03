В Алматы пустующие здания передают под соцобъекты

Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - Школы, садики, поликлиники открывают в Алматы на месте пустующих зданий. О передаче пустующих помещений под социальные объекты рассказал на онлайн-брифинге Региональной службы коммуникаций руководитель управления государственных активов Алматы Рустем Алиев, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева простаивающие здания передаются под социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники.

В текущем году из республиканской собственности городом принято два пустующих объекта. Один из них - комплекс из трех литеров в Турксибском районе по улице Тынышбаева, 4/6, площадью 491,3 квадратного метра. Здесь после реконструкции планируется открыть центр дневного пребывания на 60 мест для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями. Второй объект - помещение в жилом доме в Бостандыкском районе по улице Алмалы бак, 4-а, площадью 196,9 квадратного метра. В рамках комплексной программы "Бакытты отбасы" здесь планируется открыть Центр "Іскер Ана".

Механизм дарения является примером социальной ответственности бизнеса, когда физические и юридические лица безвозмездно передают имущество в дар города", - отметил Алиев.

Так, по договору дарения от частных юридических лиц приняты три объекта. Детский сад в Бостандыкском районе по улице Егизбаева, 7-а, площадью 3115,7 квадратного метра. Здесь открыт государственный садик №191 на 150 мест. Детский сад оснащен солевой шахтой и сенсорными комнатами.

Нежилое помещение на первом этаже ЖК "Elit Towеr" в Алмалинском районе по улице Мауленова, 46, площадью 217,1 квадратного метра. С учетом потребности местных жителей предусматривается открытие библиотеки - коворкинг-центра, с открытыми зонами для обслуживания читателями (в том числе курсы по изучению языков, различные кружки).

Объекты благоустройства на территории КЦДС "Атакент" - скамейки, урны, фонтаны. С переходом в коммунальную собственность районным акиматом организовано своевременное обслуживание и содержание.

Путем перераспределения объектов коммунальной собственности в пустующем помещении в Жетысуском районе, площадью 59,5 квадратного метра открыта Школа домбры, где дети бесплатно обучаются игре на народных инструментах.

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