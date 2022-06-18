В Алматы состоялись переговоры по подготовке совместных учений ОДКБ

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - На территории Казахстана начата подготовка к проведению в рамках ОДКБ командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2022", специального учения с силами и средствами разведки "Поиск-2022", специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2022" , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под руководством заместителя начальника Генерального штаба - начальника департамента оперативного планирования ГШ ВС РК генерал-майора Марата Аймашева проведены вторые штабные переговоры по подготовке совместных учений с войсками ОДКБ в 2022 году, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата и объединенного штаба ОДКБ обсудили основные организационные вопросы, в том числе всестороннего обеспечения и порядка развертывания национальных контингентов, а также посетили места проведения учений.

Перегруппировку национальных контингентов государств - членов ОДКБ планируется осуществить автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.

Для наблюдения за ходом учений будет развернут объединенный пресс-центр с включением в его состав представителей оборонных ведомств, правоохранительных структур, национальной гвардии, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пресс-службы министерств иностранных дел, аккредитованных журналистов.

Ежегодные учения направлены на повышение уровня практических навыков должностных лиц органов управления по руководству группировками войск (коллективных сил) ОДКБ и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности при проведении совместных операций по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе и нейтрализации внешних угроз.

Кроме трех учений, проводимых в Казахстане, в рамках ОДКБ в октябре планируется проведение на территории Таджикистана совместного учения с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" и на территории Кыргызстана - командно-штабного учения с миротворческими силами "Нерушимое братство - 2022".