В Алматы создадут более 10 тыс. рабочих мест в сфере МСБ

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил с депутатами маслихата города вопросы обеспечения санитарной безопасности и реализации Плана поэтапного восстановления жизнедеятельности и экономики города Exit Strategy, передает Kazakhstan Today.

Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи. Участники отдельно остановились на поэтапном возобновлении деятельности предприятий. По предварительным данным, с 20 апреля после аудита на соблюдение санитарной безопасности количество занятых достигло 540 тыс. человек, из них около 200 тыс. - жители области. Еще 84,2 тыс. человек выйдут на работу с 25 мая, сообщили в пресс-службе акима города.

По словам Бакытжана Сагинтаева, основными программами и механизмами восстановления экономики являются "Дорожная карта занятости", поддержка малого и среднего бизнеса, жилищное строительство, форсированное строительство объектов образования.

В частности, по "Дорожной карте занятости" на 2020-2021 годы запланирована реализация 214 проектов на общую сумму 103,9 млрд тенге. Предусматривается капитальный, средний и текущий ремонт, реконструкция и строительство социально-культурных объектов, объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов. Будет создано порядка 26 тыс. рабочих мест. После сдачи в эксплуатацию проектов откроется более 2 тыс. постоянных рабочих мест.

Сагинтаев также отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей, от решения которой зависит становление Алматы как финансового и делового центра страны. Основной программой, инициированной акиматом, является Almaty Business-2025. Также с прошлого года заработал единственный в республике Центр предпринимательства Qolday, функционирующий по принципу "одного окна". Активизирована работа Индустриальной зоны и создаются малые промышленные парки.

В рамках озвученных проектов, а также госпрограмм развития, в частности, "Енбек", "Экономика простых вещей", поддержки проектов через ФРП "Даму" планируется создать более 10 тыс. рабочих мест в сфере предпринимательства.

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