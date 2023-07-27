В Алматы за розжиг костров в горах к ответственности привлекли более 80 человек

Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах близ Алматы не допущено 120 розжигов костров, за нарушение правил пожарной безопасности в горно-лесной местности к административной ответственности привлечено 84 человека на сумму более 4 млн тенге, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.





В Алматы 14 июля ожидается сильная жара в 35-37 градусов. Усилены превентивные меры ДЧС города в пожароопасный период. В выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями лесохозяйственных учреждений и МПС.





На сегодняшний день проведен 81 рейд, вручено более 6 тысяч памяток, пресечено более 120 розжигов костров, к административной ответственности привлечено 84 человека на сумму более 4 млн тенге.





В городе выставлен механизированный дозор на участках, наиболее подверженных природному пожару.