В Алматы запущена скорая ветеринарная помощь для бездомных животных

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, передает корреспондент агентства.





Соглашение подписано в целях обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения ввоза и распространения на территории двух государств карантинных вредных организмов.





Подчеркивается, что действия соглашения распространяются на все подкарантинные материалы, включая любое растение, растительный продукт, место складирования, упаковку, транспортировку, контейнер, почву и любой другой организм, объект или материал, способные служить укрытием для вредителей или облегчить их распространение, с точки зрения фитосанитарных мер, особенно в случаях международных перевозок.





Согласно документу, устанавливаются обязательства по обмену нормативными правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений; информированию о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними; развитию научного сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и организациями в области карантина и защиты растений.





Кроме того, соглашение устанавливает требования в отношении ввозимых грузов, фитосанитарной сертификации и транзита грузов.