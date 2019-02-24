Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы запустят еще восемь составов метро для снижения интервала движения. Об этом сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек сегодня на отчетной встрече с жителями города, передает корреспондент агентства.

Продолжается строительство двух новых станций метро, это увеличит ежедневный пассажиропоток до 86 тыс. человек. Для снижения интервала между поездами запускается еще 8 составов", - сообщил глава города.

Он также напомнил, что на смену трамваям в городе будет запущен LRT. "Ожидаемый пассажиропоток - 100 тыс. человек в день. Завершается первый этап конкурса, в этом году для строительства линии LRT от зеленого базара до "Алматы Арена" начнется вынос сетей", - проинформировал Байбек.

Вместе с тем для соблюдения графиков движения автобусов в городе усилят работу диспетчерского управления. Как заявил аким, "несмотря на все принимаемые меры и значительные бюджетные субсидии, качество перевозок все еще низкое". В рамках реагирования на допускаемые перевозчиками нарушения с них удержаны более 560 млн тенге субсидий.

Говоря о планах в сфере образования, аким сообщил, что до 2022 года в городе будет построено 8 новых крупных школ. В данный момент разрабатывается проектная документация.

Также аким затронул проблемы в сфере здравоохранения, главная их которых коррупция в сфере. Также нарекание вызывают вопросы по назначению лекарств и качеству медицинских услуг. Всего за прошлый год сотрудникам медучреждений было вынесено 29 дисциплинарных взысканий. Уволено 12 руководителей, в том числе двое - по отрицательным мотивам.

"Принята дорожная карта по развитию городской системы здравоохранения, в ее основе - прозрачность работы и повышение качества услуг. Наблюдательные советы больниц не должны включать в свой состав своих врачей и заместителей. В советы должны входить те, кто заинтересован в качестве услуг: представители экспертной среды, журналисты, а также известные блогеры, другими словами, простые пациенты", - сказал Байбек.

Говоря о качестве атмосферного воздуха аким заявил, что смог в Алматы неизбежен.

"Смог всегда был. Мы об этом иногда забываем, Алматы находится в низине, и что бы мы ни делали, какое-то количество смога будет. Когда проходит дождь воздух абсолютно чистый. Когда нет ветра, нет дождя, тогда появляется смог. Это не надо забывать. Есть вещи, которые, мы сможем решить, не сразу, постепенно. Мы все дышим одним воздухом, независимо от уровня дохода", - добавил аким.

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