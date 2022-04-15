В Антикоре провели кадровые перестановки

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Кадровые перестановки произведены согласно рекомендации комиссии при президенте РК по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, сообщает пресс-служба Антикора.
Приказом председателя Агентства от 14 апреля 2022 года назначены:
руководителем службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции - Ахметов Мурат Джамбулович;
руководителем департамента Агентства по Нур-Султану - Карымсаков Мурат Секешевич;
руководителем департамента Агентства по Алматы - Оразхан Асхат Оразханулы;
руководителем департамента Агентства по Карагандинской области - Тюлеубаев Мурат Ахтанович;
руководителем департамента Агентства по Атырауской области - Досанов Ерлан Азаматович;
руководителем департамента Агентства по Восточно-Казахстанской области - Шакенов Денис Владимирович;
руководителем департамента Агентства по Жамбылской области - Жилкибаев Болат Нургазыевич;
руководителем департамента Агентства по Мангистауской области - Аширбаев Адилхан Хасымханович.
Кроме того, руководителем департамента собственной безопасности Агентства назначен Урумханов Мурат Жалелович.