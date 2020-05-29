Фото: astana1life.kz

Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - В Антикоррупционной службе рассказали, по каким коррупционным делам вынесли обвинительные приговоры в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Алматы ранее в связи с полным признанием вины в порядке ускоренного производства в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя Инспекции транспортного контроля Комитета транспорта МИИР РК по Алматы Х.Т. Петралиева, который 15 апреля 2020 года в условиях чрезвычайного положения в стране, будучи должностным лицом, лично получил взятку в сумме 330 тыс. тенге (по 33 000 тенге за одну автомашину) от исполнительного директора ТОО за беспрепятственное передвижение 10 грузовых автомашин предприятия на территории города Алматы. Приговором Ауэзовского районного суда города Алматы Х.Т. Петралиев осужден к штрафу в сумме 9900 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, по данным ведомства, "27 мая 2020 года приговором Алмалинского районного суда Алматы президент АО "Транстелеком" А. Насенов осужден к 4 годам лишения свободы (с лишением права занимать материально-ответственную должность в течение 3 лет) по пункту 1 части 3 статьи 189 УК".

Насенов ранее подозревался в растрате государственных средств путем заключения незаконного консорциального соглашения с ТОО "КТ&Т" и оплаты денежных средств в сумме 2,1 млрд тенге", - пояснили в ведомстве.

По информации Антикоррупционной службы, "21 мая 2020 года приговором Ауэзовского районного суда города Алматы, старший инженер отдела по чрезвычайным ситуациям департамента по чрезвычайным ситуация по городу Алматы Е. Бекболатов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 475 000 тенге, с лишением специального звания - "старший лейтенант" гражданской защиты".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства