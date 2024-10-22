В Аральское море направили 200 млн кубометров воды благодаря внедрению водосберегающих технологий

Только в поливной сезон 2024 года в море было направлено около 1 млрд кубометров воды

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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кызылординские аграрии внедрили водосберегающие технологии и сэкономили 200 млн кубометров воды, которые в итоге были направлены в Аральское море. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.





Отметим, что в этом году аграрии региона применили водосберегающие технологии на 55 тысячах гектаров рисовых полей. Общая площадь рисовых полей Кызылординской области - 84 тысячи гектаров.





Таким образом, только в поливной сезон 2024 года в море было направлено около 1 млрд кубометров воды, что в 3 раза больше, чем в прошлом году.





С начала года в Северный Арал было направлено около 2 млрд кубометров воды. На сегодня общий объем воды в море достиг 22 млрд кубометров.





Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении Арала играет внедрение водосберегающих технологий. Их применение позволяет экономить сотни миллионов кубометров воды и направлять их в море. Для этого мы увеличили субсидирование затрат аграриев на внедрение водосберегающих технологий c 50% до 80%. А в течение ближайших трех лет размер субсидий для крестьянских хозяйств, использующих поливную воду с применением водосберегающих технологий, вырастет с 50% до 85%", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.