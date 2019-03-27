В Аркалыке откроется мясоперерабатывающий комплекс стоимостью более 3 млрд тенге

Астана. 6 ноября. Kazakhstan Today - В городе Аркалыке Костанайской области через несколько дней откроется мясоперерабатывающий комплекс стоимостью более 3 млрд тенге, сообщил аким региона Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК в Астане, передает корреспондент агентства.





Кроме создания индустриальной зоны в областном центре мы занимаемся организацией кластера по переработке сельхозпродукции во многих регионах. Например, в городе Аркалыке, который находится на юге нашей области и имеет прямое сообщение с Астаной, мы сейчас строим большой мясоперерабатывающий комплекс с откормплощадкой стоимостью более 3 млрд тенге", - отметил Мухамбетов.





По его словам, официальное открытие объекта состоится 15 ноября. В комплексе установлено оборудование производства Польши.





Глава региона добавил, что в целом в области отмечается рост экспорта.





Молоко мы экспортируем в этом году по сравнению с прошлым годом (за восемь месяцев) в четыре раза больше, мяса КРС на 40% больше, муки - на 22,5% больше. В целом мы где-то 1 млн тонн муки каждый год экспортируем", - заключил аким.





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