В Аркалыке откроется мясоперерабатывающий комплекс стоимостью более 3 млрд тенге

Кроме создания индустриальной зоны в областном центре мы занимаемся организацией кластера по переработке сельхозпродукции во многих регионах. Например, в городе Аркалыке, который находится на юге нашей области и имеет прямое сообщение с Астаной, мы сейчас строим большой мясоперерабатывающий комплекс с откормплощадкой стоимостью более 3 млрд тенге", - отметил Мухамбетов.
По его словам, официальное открытие объекта состоится 15 ноября. В комплексе установлено оборудование производства Польши.
Глава региона добавил, что в целом в области отмечается рост экспорта.
Молоко мы экспортируем в этом году по сравнению с прошлым годом (за восемь месяцев) в четыре раза больше, мяса КРС на 40% больше, муки - на 22,5% больше. В целом мы где-то 1 млн тонн муки каждый год экспортируем", - заключил аким.
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