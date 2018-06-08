В Астане 15 июня состоится совместное заседание палат парламента Казахстана

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Н. Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК, передает Kazakhstan Today.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 15 июня 2018 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в распоряжении.

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