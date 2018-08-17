В Астане появилась улица имени Чингиза Айтматова

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - В Астане состоялась церемония открытия улицы имени Чингиза Айтматова, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев совместно с премьер-министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым приняли участие в официальной церемонии открытия улицы имени Чингиза Айтматова, расположенной в новом развивающемся районе левобережья Астаны, сообщает портал главы правительства.

Открытие в столице улицы имени великого писателя Чингиза Айтматова является подтверждением дружеских и братских отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, свидетельствует о приверженности двух стран к укреплению дружбы.

Творчество и образ жизни Чингиза Айтматова напрямую связаны с землей Казахстана. Не случайно в своих мемуарах он писал: "Когда я уезжаю за границу, есть два талисмана, которые всегда меня оберегают: первый - эпос "Манас", а второй - Мухтар Ауэзов".

"Чингиз Айтматов действительно является равным для обоих народов - наша общая гордость. Все мы выросли на творчестве великого писателя. И сегодня молодое поколение с удовольствием читает произведения Чингиза Айтматова, ведь его творчество очень близко нам. В нем лежат судьбы и глубокие корни двух братских народов", - отметил в своем выступлении Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр Кыргызстана М. Абылгазиев искренне поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за принятое решение о присвоении одной из улиц имени великого писателя.

"Чингиз Айтматов является национальным достоянием казахского и кыргызского народов. Отрадно, что его именем названа одна из улиц столицы Казахстана, ведь Астана - это один из главных и процветающих городов Евразии. Хочу также поздравить всех казахстанцев с 20-летним юбилеем Астаны - символа независимого Казахстана. Мы искренне радуемся всем достижениям братского казахстанского народа", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что в Бишкеке существуют улицы имени Абая, Ш. Валиханова и М. Ауэзова.

"Улица Ч. Айтматова (прежнее название - улица №199) является магистральной дорогой общего значения и имеет восемь полос движения. Улица была построена и введена в эксплуатацию в 2016 году на участке от Коргалжинского шоссе до Е-10 (Сыганак) протяженностью 1,8 километра. На сегодняшний день ведется продолжение строительства улицы от Е-10 до улицы Улы Дала протяженностью 3 километра. Обеспечение проезда на данном участке планируется в 2019 году. Полное завершение и ввод в эксплуатацию ожидается в 2020 году", - проинформировали в пресс-службе премьер-министра.

О дальнейших планах по развитию улицы и прилегающих к ней территорий доложил заместитель главного архитектора Астаны Антон Максимов.

"Улица Чингиза Айтматова - одна из главных улиц столицы, транспортная магистраль, которая является частью кольцевой дороги, которая, в свою очередь, начнет функционировать к 2020 году. При этом она является завершением (началом) оси бульвара Нуржол на озере Талдыколь, вокруг которого ведется активная застройка. В этом районе все объекты новые, нет объектов реконструкции. По улице 2 млн квадратных метров жилья, сотни зданий, тысячи квартир получат адреса имени Чингиза Айтматова", - сообщил А. Максимов.

Кроме того, как сообщил заместитель главного архитектора столицы, на всей протяженности улицы, начиная от Кургальджинской трассы вдоль озера Талдыколь, планируется создание новой рекреационной зоны, где будут расположены парки отдыха, объекты инфраструктуры.

"В этом году мы заканчиваем проектирование и начинаем продолжение улицы в южном направлении до улицы Улы дала. Улица Чингиза Айтматова с восточной стороны - застройка, а практически вся западная сторона - это рекреационная зона, озеро Талдыколь, которое подлежит рекультивации, озеленению, благоустройству. Есть большая связь между городом Фрунзе, что был в Советском Союзе и являлся одним из самых озелененных городов и улицей Чингиза Айтматова в Астане, которая должна стать одной из самых зеленых в городе", - резюмировал А. Максимов.

Чингиз Айтматов (1928-2008) - известный кыргызский писатель, государственный деятель. Почетный академик европейских академий, неоднократно избирался депутатом в Верховный Совет СССР и Кыргызстана. Лауреат Премии мира и духовного согласия президента РК Н. А. Назарбаева (1993 год).

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