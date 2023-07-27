В Астане заработал центр приема граждан, где можно записаться на встречу с руководителями госорганов

Граждан также могут принять в онлайн-формате

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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С июля текущего года в Доме министерств (16-й подъезд) в Астане начал работу центр приема граждан, который призван стать единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением, - С июля текущего года в Доме министерств (16-й подъезд) в Астане начал работу центр приема граждан, который призван стать единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением, сообщили в пресс-службе правительства.





Одной из ключевых задач центра является создание новой среды взаимодействия государства и граждан, а основные принципы его работы - клиентоориентированность, повышение качества обслуживания заявителей и внедрение новых стандартов в этой сфере в целом.





На базе центра посетители смогут в комфортных условиях подать обращения в любой госорган, а также получить консультации представителей различных ведомств, медиаторов и юридических специалистов по аналогии с ЦОНом. Кроме того, здесь же граждане смогут записаться на личный прием к первым руководителям госорганов", - отметили в пресс-службе.





На еженедельной основе на площадке центра будут поводиться личные приемы граждан представителями 18 министерств, график предварительно будет публиковаться на сайте правительства. При этом жителям регионов не обязательно лично приезжать в столицу, так как они могут быть приняты в онлайн-формате.





Стоит отметить, что его создание является логическим продолжением большой работы по реализации концепции "слышащего государства", инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Ранее в рамках этого процесса был введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, предусматривающий приоритет прав заявителей и усиление ответственности госорганов при рассмотрении обращений. Затем начали работать отделы по контролю за рассмотрением обращений в регионах, была создана система административных судов, заработала единая информационная система e-Otinish и т.д.", - напомнили в пресс-службе.





На базе нового центра также реализован цифровой ЦОН, посредством которого можно получить 1220 государственных услуг в режиме онлайн.





Следует отметить, что в центре не будут приниматься обращения, порядок рассмотрения которых установлен законодательством РК об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным или гражданским процессуальным законодательством. По этим вопросам гражданам необходимо обращаться во фронт-офисы соответствующих правоохранительных или судебных органов.





В целом ожидается, что комплексный подход сделает новый центр востребованной диалоговой площадкой, где будет налажено взаимодействие госорганов, неправительственных организаций и общественности по самым актуальным вопросам.