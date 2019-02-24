В Атырауской и Мангистауской областях группы браконьеров действовали под покровительством сотрудников госорганов

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - В Атырауской и Мангистауской областях пресекли деятельность групп браконьеров, действовавших под покровительством сотрудников госорганов, передает Kazakhstan Today.

Имеют место факты совершения преступлений сотрудниками уполномоченных и правоохранительных органов, по долгу службы обязанных защищать животный мир. В текущем году в Атырауской и Мангистауской областях обезврежена деятельность преступных групп, работавших под покровительством сотрудников рыбной инспекции и полиции", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК по итогам межведомственного совещания по вопросу выработки эффективных мер противодействия браконьерству.

В мероприятии приняли участие ответственные лица Министерств сельского хозяйства, внутренних дел, финансов, Пограничной службы КНБ и Национального бюро по противодействию коррупции.

На совещании отмечено, что в последние годы в стране участились случаи браконьерства в отношении редких и исчезающих видов животных. За три года ущерб природе от таких преступных действий составил 3,6 млрд тенге.

Растет число фактов отстрела сайгаков, только за 2016-2018 годы истреблено почти 3 тыс. особей.

Преступная деятельность браконьеров носит организованный и устойчивый характер. Свидетельством тому служит инцидент, связанный с убийством инспектора РГП "Охотзоопром" в Карагандинской области", - подчеркнули в ведомстве.

Аналогичная ситуация с добычей рыбы осетровых пород. В 2018 году из незаконного оборота изъято почти 8 тыс. килограммов осетрины, многое остается в тени.

Участники мероприятия также пришли к выводу, что деятельность правоохранительных и природоохранных органов недостаточно эффективна и требует выработки комплексных мер в борьбе с браконьерством.

Отдельно затронут вопрос обеспечения защиты и закрепления правового статуса природоохранных инспекторов. В этой связи выработан ряд рекомендаций по улучшению ситуации в рассматриваемой сфере.

По результатам совещания разработан совместный план мероприятий, направленный на пресечение деятельности браконьеров, незаконной скупки, транспортировки, экспорта биоресурсов, резюмировали в Генпрокуратуре.

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