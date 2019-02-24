Астана. 30 января. Kazakhstan Today - В Атырауской и Мангистауской областях сотрудники рыбной инспекции и полиции покровительствовали браконьерам, сообщили в Генеральной прокуратуре в ходе межведомственного совещания по вопросу выработки эффективных мер противодействия браконьерству, передает Kazakhstan Today.

"В последние годы в стране участились случаи браконьерства в отношении редких и исчезающих видов животных. За 3 года ущерб природе от таких преступных действий составил 3,6 млрд тенге. Растет число фактов отстрела сайгаков, только за 2016-2018 годы истреблено почти 3 тысячи особей", - сообщили участники мероприятия.

Было отмечено, что преступная деятельность браконьеров носит организованный и устойчивый характер. Свидетельством тому служит инцидент, связанный с убийством инспектора РГП "Охотзоопром" в Карагандинской области.

Аналогичная ситуация с добычей рыбы осетровых пород. В 2018 году из незаконного оборота изъято почти 8 тыс. килограммов осетрины, многое остается в тени.

Деятельность правоохранительных и природоохранных органов недостаточно эффективна и требует выработки комплексных мер в борьбе с браконьерством", - подчеркнуто на совещании.

Имеют место факты совершения преступлений сотрудниками уполномоченных и правоохранительных органов, по долгу службы обязанных защищать животный мир.

"В текущем году в Атырауской и Мангистауской областях обезврежена деятельность преступных групп, работавших под покровительством сотрудников рыбной инспекции и полиции", - сообщили в Генпрокуратуре.

На совещании отдельно был затронут вопрос обеспечения защиты и закрепления правового статуса природоохранных инспекторов. В этой связи выработан ряд рекомендаций по улучшению ситуации в рассматриваемой сфере.

По результатам совещания разработан совместный план мероприятий, направленный на пресечение деятельности браконьеров, незаконной скупки, транспортировки, экспорта биоресурсов.

В совещании приняли участие ответственные лица министерств сельского хозяйства, внутренних дел, финансов, Пограничной службы КНБ и Национального бюро по противодействию коррупции.

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