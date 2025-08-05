04.08.2025, 15:24 29401
В Атырауской области государству вернули земельные участки на 196 млн тенге
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Атырау. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области государству вернули 16 неосвоенных земельных участков площадью 31 432 га на сумму 196 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
137 недропользователями не возмещены сельхозпотери на сумму 65 млн тенге, по акту прокуратуры на сегодня в доход государства взыскано 13,8 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
В частности, по результатам проверки специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в собственность СЭЗ вернули неиспользуемый участок стоимостью 1,6 млрд тенге, принадлежащий ТОО "Атырау Нефтехим".
Кроме того, за неисполнение своих обязательств последний исключен из числа участников СЭЗ. В другом случае после длительных судебных разбирательств по акту надзора государству возвращен неиспользуемый земельный участок, принадлежащий ТОО "Кипрос", рыночной стоимостью 250 млн тенге", - отметили в прокуратуре.
Ранее в области Жетісу земли на 100 млн тенге вернули в госсобственность.
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04.08.2025, 15:55 28161
В Казахстане назначен новый вице-министр торговли и интеграции
Фото: primeminister.kz
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Айдар Абильдабеков назначен на должность вице-министра торговли и интеграции, сообщает пресс-служба правительства.
Айдар Абильдабеков родился в 1970 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Букетова, университет дружбы народов имени академика Куатбекова.
Трудовую деятельность начал в 1996 году. В различные годы работал в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли. Был заместителем председателя Комитета торговли. С июля 2023 года по настоящее время занимает должность председатель Комитета торговли МТИ РК.
Ранее был назначен председатель комитета атомного надзора.
04.08.2025, 11:51 40026
В Алматы группа лиц подозревается в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства
Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге
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Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства, сообщили в пресс-службе ведомства.
С 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы. За предоставление подобных "услуг" организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс до 1,5 млн тенге. Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков)", - проинформировали в АФМ.
По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.
Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор. Следствие продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК", - отметили в АФМ.
04.08.2025, 11:41 41321
В Казахстане приняли новый порядок возврата средств Нацфонда
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработан и принят новый регламент возврата средств Национального фонда РК, если они были использованы не по назначению или не потрачены в течение отчетного года, сообщили в Высшей аудиторской палате.
Ранее ВАП проверила эффективность целевых трансфертов, выделенных из Нацфонда в период с 2019 по 2021 годы. По итогам правительству РК было рекомендовано:
- закрепить правила возврата средств, если они были направлены не по разрешенным направлениям;
- внести изменения в одно из постановлений, чтобы уточнить сроки и порядок возврата неиспользованных средств;
- разработать механизм возврата средств, выданных в виде бюджетных кредитов и облигационных займов, чтобы исключить их повторное использование после целевого применения.
В результате необходимые поправки были внесены в Бюджетный кодекс. Принято новое постановление правительства от 2 июля текущего года, которое обновляет правила работы с Нацфондом.
Кроме того, Минфин также издал ряд приказов на 2025 год, в том числе: о правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания; о процедурах казначейского исполнения и учета; о Единой бюджетной классификации; о распределении поступлений бюджета между разными уровнями бюджетов, счетами Нацфонда, внебюджетными фондами и бюджетами стран ЕАЭС.
В ВАП напомнили, что по поручению президента в текущем году была возобновлена работа комиссии по мониторингу расходования средств, выделенных из Нацфонда. В настоящее время она функционирует при Высшей аудиторской палате.
04.08.2025, 11:19 42416
В Комитет по защите прав потребителей с начала года поступило 37 тыс. жалоб
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане усиливают защиту прав потребителей. В I полугодии 2025 года в Комитет по защите прав потребителей поступило 37 тыс. обращений граждан. Об этом сообщили в Минторговли и интеграции РК по итогам заседания межведомственного совета по защите прав потребителей.
Если в 2021 году в Комитет по защите прав потребителей поступило около 21 тыс. обращений, то в 2024 их количество выросло почти втрое и достигло 62 тыс. Только за первые шесть месяцев текущего года зафиксировано уже порядка 37 тыс. обращений. Граждане больше не готовы мириться с низким качеством товаров и услуг, и это ясно прослеживается в каждом статистическом срезе", - отметили в Министерстве торговли.
По данным ведомства, наибольшее количество жалоб по-прежнему поступает из сферы розничной торговли, на втором месте электронная коммерция, затем идут бытовые услуги и жилищно-коммунальное хозяйство. Особенно резко вырос уровень недовольства в связи, туризме, здравоохранении и транспорте. Например, число жалоб на услуги связи увеличилось более чем в три с половиной раза, на туристские почти в три раза, на медицинские почти вдвое.
Опрос более 10 тыс. потребителей подтвердил системный характер проблем. Большинство респондентов отметили недовольство автотранспортом и железной дорогой, критиковали санитарное состояние и отношение персонала. Половина столкнулась с нарушениями в туризме - от некачественных услуг до отказов в возврате средств. Жалуются и на здравоохранение, и на банки, и на интернет-провайдеров", - уточнили в Минторговли.
Отмечается, что также под наблюдением находится ситуация в авиации. Комитет гражданской авиации разъяснил, что формирование цен происходит в условиях конкуренции. На рынке действуют четыре основные авиакомпании. Стоимость перелета внутри страны составляет от 30 до 80 долларов в зависимости от направления и даты покупки. При этом сохраняется государственная поддержка 22 социально значимых маршрутов.
В здравоохранении актуальным остается вопрос контроля и лицензирования. Министерство здравоохранения предложило внедрить пятилетние лицензии, расширить цифровые инструменты и закрепить разграничение полномочий: за качество услуг отвечает министерство, за возврат средств - Комитет по защите прав потребителей.
В министерстве отметили, что сфера туризма требует новых стандартов. Совет отметил, что большинство существующих норм носят лишь рекомендательный характер, а значит, не обеспечивают защиту потребителя. Участники выступили за обязательное нормативное закрепление требований, а также за усиление контроля над санитарией и качеством питания в зонах отдыха.
Сфера электронной торговли растет быстрыми темпами, но уровень доверия отстает. Потребители все чаще жалуются на задержки доставки, некачественные товары и сложности с возвратом средств. В ответ на эти вызовы Министерству торговли поручено доработать законопроект о защите прав потребителей совместно с Digital Kazakhstan Association, в том числе с учетом специфики онлайн-среды.
По итогам заседания Министерству транспорта поручено совместно с акиматами и депутатским корпусом проработать тарифную политику агрегаторов такси и авиаперевозчиков, а также повысить качество услуг. Министерству здравоохранения поручено усилить контроль за медицинскими организациями, в том числе через взаимодействие с Генеральной прокуратурой. Комитету технического регулирования и метрологии - обеспечить разработку национальных стандартов в туризме, транспорте и сфере такси.
До конца года на основе обсуждений будет сформирован и направлен в правительство ежегодный доклад о состоянии дел в сфере защиты прав потребителей.
04.08.2025, 09:11 47861
Ушел из жизни космонавт Талгат Мусабаев
Фото: Wikimedia.org/ Ras67/ NASA
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной прославленного летчика-космонавта, государственного и общественного деятеля Талгата Мусабаева, сообщила пресс-служба Акорды.
Талгат Амангельдиевич - герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
Талгат Амангельдиевич Мусабаев родился 7 января 1951 года в Алма-Атинской области. С 2007 по 2016 год занимал должность председателя Национального космического агентства Республики Казахстан. С 2017 по 2023 год - депутат сената парламента Республики Казахстан.
03.08.2025, 17:01 74701
Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы
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Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Алматы Дарханом Сатыбалды поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генпланом, сообщает Акорда.
Кроме того, поручено незамедлительно внести в генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки.
Также президент был проинформирован об итогах и перспективах социально-экономического развития мегаполиса. В частности, а первом полугодии 2025 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 11%, инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%.
Главе государстве также доложили о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды. Отдельное внимание уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.
Напомним, в 2023 году жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступили против строительства нового жилого комплекса. Они заявляли, что из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки. Также отмечалось, что бывший дачный массив и так перенаселен.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной. По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
03.08.2025, 11:17 84441
В Казахстане намерены внести новые поправки в правила кастрации насильников детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана разработало проект приказа, который предполагает внесение новых поправок в правила кастрации насильников детей, передает корреспондент агентства.
Вносится поправка о применении химической кастрации за шесть месяцев до освобождения и направлении материалов администрацией учреждения не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения срока отбывания наказания в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию", - сообщается в документе.
Также подчеркивается, что принятие проекта не повлечет социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.
Проект доступен для публичного обсуждения до 18 августа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Как сообщалось ранее, с 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к насильникам детей химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей.
02.08.2025, 13:53 110566
Новая Служба по противодействию коррупции в июле завела 17 уголовных дел
Фото: Polisia.kz
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Службой по противодействию коррупции КНБ РК в июле зарегистрировано 17 фактов правонарушений, сообщили в пресс-службе КНБ.
В частности, три уголовных дела заведены по статье 362 (Превышение власти или должностных полномочий), пять - по статье 366 (Получение взятки), четыре - по статье 367 (Дача взятки), два - по статье 190 (Мошенничество), одно - по статье 147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных), одно - по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), одно - по статье 364 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности).
16 уголовных дел направлены в суд.
По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 619,1 млн тенге", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, по данным КНБ, за сообщение о коррупции поощрено два человека на сумму 471,84 тыс. тенге.
Напомним, в конце июня 2025 года в Казахстане было реорганизовано Агентство РК по противодействию коррупции путем присоединения к Комитету национальной безопасности и образована Служба по противодействию коррупции. Директором нового ведомства стал Нуржан Кусаинов.
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