В Атырауской области назначен аким Индерского района

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы сотрудничества Казахстана и Euronews с председателем совета директоров канала Педро Варгасом Давидом, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы сотрудничества Казахстана и Euronews с председателем совета директоров канала Педро Варгасом Давидом, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев назвал открытие регионального хаба Euronews в Казахстане весьма важным событием, которое предоставит новые возможности для более широкого ознакомления мирового зрителя с экономическим, культурным и туристическим потенциалом не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.





Президент обратил внимание, что медиаплатформа будет способствовать продвижению диалога и взаимопонимания между странами региона и Европейским союзом.





В свою очередь Педро Варгас Давид рассказал о планах по реализации проекта Euronews Academy, направленного на обучение казахстанских журналистов современным технологиям и привитие им высоких профессиональных стандартов, что послужит повышению конкурентоспособности отечественной медиасферы.





Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в подготовке квалифицированных специалистов, способных эффективно работать в условиях глобализации информационной среды.





Ранее в Астане состоялась торжественная церемония открытия регионального офиса телеканала Euronews.







