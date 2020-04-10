В Атырауской области назначен новый главный санврач

Атырау. 9 апреля. Kazakhstan Today - Темирбек Мусагалиев назначен главным санитарным врачом Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

Приказом Министра здравоохранения РК назначен новый главный санитарный врач Атырауской области. Им стал Темирбек Мусагалиев, пишет "Ак Жайык"

Отмечается, что Мусагалиев, параллельно исполняет обязанности руководителя Атырауского областного филиала Национального центра экспертизы, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Мусагалиев окончил Карагандинский мединститут, с 1985 года работал врачом в санитарно-эпидемиологической станции города Атырау.

В 2003 году возглавлял департамент охраны общественного здоровья Атырау. В 2018 году руководил департаментом охраны общественного здоровья Атырауской области.

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