11.05.2024, 14:28 31106
В Атырауской области паводковую воду направили на полив сенокосных угодий
Фото: Минводных ресурсов
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Атырау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты "Казводхоза" по Атырауской области направили паводковые воды через реку Ойыл на полив более 18 тысяч га сенокосных угодий региона. В результате уровень воды в реке Ойыл снизился. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
Ведется работа по перенаправлению паводковых вод из реки Жайык в оросительные системы, лиманы и Каспийское море. Очищено русло канала Сарыозек, принимающее паводковые воды, укреплена защитная плотина. В нижней части канала вырыт новый канал длиной 4,2 километра, поливаются 1500 гектаров сенокосных угодий в Еркинкалинском сельском округе рядом с городом Атырау. Через канал Сарыозек паводковые воды также направляются в Каспийское море", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, для безопасного пропуска паводковых вод были убраны трубопроводы и дамбы вдоль канала Баксай. Для отвода воды в море вырыт новый канал длиной 4 километра, очищена головная часть Нарынского канала. На сегодня ведется полив паводковыми водами 4,5 гектара сенокосных угодий, расположенных вдоль канала.
Одна из основных задач на сегодня - эффективное использование паводковых вод. Через реку Жайык в Каспийское море было направлено более 1 млрд кубометров воды. Также продолжается пропуск воды для наполнения озер, лиманов и месторождений подземных вод", - сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов Молдир Абдуалиева.
Напомним, в Атырауской области продолжает расти уровень воды в реке Урал.
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11.05.2024, 20:57 18681
Древнее городище Сарайшык под угрозой подтопления в Атырауской области
Фото: primeminister.kz
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Атырау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал берегоукрепительные работы в селах Индербор, Жасуат, Курылыс Индерского района, а также в селах Махамбет, Сарайшык, Талдыколь Махамбетского района Атырауской области, сообщила пресс-служба правительства.
Акиму Махамбетского района вице-премьер поручил дополнительно поднять дамбу вдоль реки Урал (Жайык) на всем протяжении древнего городища Сарайшык.
Для этого сюда будут переброшены десятки единиц техники и сотни человек личного состава Министерства обороны. Необходимо ответственно отнестись к защите и сохранению нашего исторического наследия", - поручил Бозумбаев.
Отмечается, что в регионе сохраняется угроза паводков. На гидропостах близ сел Индербор и Махамбет уровень воды превысил опасную отметку. Ожидается дальнейшее повышение уровня на реке Урал. На всех опасных участках организовано круглосуточное дежурство.
В Индерском районе общая протяженность земляных дамб составила 30 км. Защита выстроена в населенных пунктах Жасуат, Индербор, Курылыс, Коктогай, Орлик, Есбол и Елтай.
В Махамбетском районе вдоль реки Урал расположено 17 населенных пунктов. Для их защиты сооружено 80 км берегоукрепительных дамб. Всего их протяженность в районе составляет 105,8 км. Противопаводковые мероприятия продолжаются.
11.05.2024, 15:19 29436
Строительство первого в Казахстане тоннеля через горный перевал завершат летом
Фото: Минтранспорта РК
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Шымкент. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство первого в Казахстане автомобильного тоннеля через перевал Шакпак-баба завершат летом, сообщили в Министерстве транспорта.
Летом текущего года планируется завершить и сдать в эксплуатацию тоннель через перевал Шакпак-баба. Полностью завершена бетонная и асфальтобетонная работа, а также установлено освещение. Сейчас ведется работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, а также по установке вентиляционного и пожарного оборудования. Самые основные работы завершены ", - отметили представители Комитета автомобильных дорог.
Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак-баба, отметили в Минтранспорта.
11.05.2024, 14:06 32881
В Казахстане 130 семей уже получили новое жилье взамен разрушенного паводком
Фото: МЧС
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 11 мая 130 семей уже получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 239 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, 568 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 710 млн тенге. В целом в пострадавших регионах обследовано 9995 жилых домов, по 7522 объектам проведена оценка", - отметили в правительстве.
Кроме того, на сегодняшний день 20 601 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 7,4 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,1 млрд тенге.
Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента РК всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в свои дома вернулись более 54 тысяч человек.
11.05.2024, 13:01 34376
Назначен заместитель начальника Службы государственной охраны Казахстана
Президент РК подписал распоряжение
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК назначил заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.
Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
10.05.2024, 20:48 63886
В Темиртау пройдут антитеррористические учения
Предусмотрены меры ограничения
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Темиртау. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 11 мая, с 10.00 до 14.00 в условиях КГКП "Ледовый дворец спорта Мұз айдыны" ("ЛДС Мұз айдыны") в Темиртау планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
В здании "Мұз айдыны ЛДС" предусмотрены меры ограничения.
Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - сообщили в оперштабе по борьбе с терроризмом.
10.05.2024, 20:09 65416
Сербия выделила Казахстану 1 млн евро для строительства жилья, разрушенного паводками
Это решение является символом долгосрочного партнерства
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая на счета фонда "Қазақстан халқына" поступил 1 млн евро от правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков. Это решение является символом долгосрочного партнерства и дружбы между двумя странами, сообщает СЦК.
Этот вклад подчеркивает уровень солидарности и отражает растущее доверие зарубежных доноров к нашей деятельности, прозрачности при распределении помощи", - отметил председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.
В целом по состоянию на 10 мая собрано 5,3 млрд тенге дополнительно к 10 млрд тенге, выделенным фондом для строительства жилья, разрушенного стихией.
Напомним, 6 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с главой Сербии Александром Вучичем свой визит в Белград.
10.05.2024, 19:49 66296
Назначен председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК
Фото: МЭПР РК
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра экологии и природных ресурсов Ерболат Кожиков назначен на должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля, сообщает пресс-служба МЭПР РК.
Ерболат Кожиков родился в 1976 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова, высшую школу права "Әділет".
Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором по добыче нефти и газа. В разные годы работал ведущим специалистом, главным специалистом Актюбинского территориального комитета государственного имущества и приватизации, областного территориального управления охраны окружающей среды, Тобыл-Торгайского департамента экологии. Занимал должности начальника отдела, руководителя отдела департамента экологии по Актюбинской области, а также заместителя руководителя - главного государственного экологического инспектора департамента экологии по Актюбинской области.
С 2020 года работает в структуре Министерства экологии и природных ресурсов РК.
10.05.2024, 17:45 60151
Президент Казахстана подписал указ о мерах по либерализации экономики
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по либерализации экономики", сообщает Акорда.
Указ разработан в рамках исполнения поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что указом предусмотрено создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан национального офиса по приватизации, который обеспечит выработку критериев государственных активов, подлежащих приватизации и формирование их перечня.
Кроме того, предусмотрены меры по повышению самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления АО "ФНБ "Самрук-Казына" и его дочерних компаний, а также совершенствование осуществляемых ими закупочных процессов. Помимо этого, предусмотрен ряд конкретных мер в целях развития конкуренции на товарных рынках.
Также предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. В частности, предполагается упрощение и автоматизация доступа потребителей к коммерческим услугам, предоставляемым квазигосударственными организациями, процедур получения технических условий и подключения к инженерным сетям.
Поручается предоставить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам, для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам", - говорится в документе.
Также отдельным блоком в указе выступает комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса, в том числе путем декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, согласования с прокурорами запретительно-ограничительных мер, инициируемых госорганами и др.
Реализация указа придаст дополнительный импульс масштабному и ускоренному сокращению доли государственного сектора в экономике, а также высвобождению экономического пространства для частного предпринимательства", - подчеркивается в документе.
Напомним, в феврале на расширенном заседании в правительстве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия системных мер для комплексной либерализации экономики.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?