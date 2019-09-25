В Байконуре в среду пройдет заседание таможенных служб стран ЕАЭС

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - В городе Байконуре 25 сентября пройдет 32-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза, передает Kazakhstan Today.

Планируется рассмотрение ряда актуальных вопросов, направленных на совершенствование действующего таможенного законодательства и практики его применения", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

По информации ведомства, в заседании примут участие руководители таможенных служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также Евразийской экономической комиссии.

Участники заседания обсудят оптимизацию совершения таможенных операций. На рассмотрение заседания Комитетом будут внесены в Повестку дня вопросы: о распространении действия решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 октября 2017 года №131; о выработке единых подходов таможенного декларирования товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком, и подлежащих возврату с целью замены на другой подобный товар.

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