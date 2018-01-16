Астана. 16 января. Kazakhstan Today - В четырех госорганах Казахстана апробируют новую систему оплаты труда, передает Kazakhstan Today.

"В текущем году в рамках реализации 5 и 6 шагов Плана нации в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, в Министерстве юстиции и акиматах Астаны и Мангистауской области в пилотном режиме введена новая система оплаты труда для административных государственных служащих. Она предполагает изменения как в отношении исчисления ежемесячной заработной платы, так и в отношении премиальных выплат", - сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин.

Он пояснил, что по новой системе должностной оклад будет зависеть от характера и сложности работы. Это отличается от традиционной системы начисления зарплаты, которая учитывает только уровень должности и стаж работы госслужащего.

Как отметил Жахин, при старой тарифной сетке работники министерств получали значительно больше служащих акиматов, а оклад любого руководителя был выше, чем у исполнителя, вне зависимости от содержания работы каждого. Это приводило к необоснованной диспропорции в оплате труда и не дифференцировало должности с учетом их значимости для госоргана.

"Новая система основана на так называемой факторно-балльной шкале, согласно которой все должности оцениваются с учетом трех факторов: 1) какой уровень знаний, компетенций и опыта работы необходим для эффективного осуществления должностных обязанностей; 2) степень сложности поставленных перед должностью задач; 3) а также степень ответственности за недостижение результата", - пояснил официальный представитель.

По его словам, совокупность баллов, которые выводятся по каждому из факторов, определяет место должности в новой сетке оплаты труда. В результате оценки всех должностей они были сгруппированы по четырем блокам: высший управленческий состав (ответственные секретари, руководители аппаратов и председатели комитетов), основной (должности отраслевых подразделений), содействующий (должности, ответственные за юридическое, финансовое, кадровое, информационно-технологическое сопровождение, связь с общественностью), вспомогательный (должности, ответственные за административно-хозяйственную деятельность). Каждый из блоков состоит из 15 уровней с учетом иерархии должностей.

Благодаря внедрению факторно-балльной шкалы оплаты труда, в текущем году в госорганах, в которых пройдет апробирование новой системы, в сравнении со вспомогательными (техническими) работниками больше станут зарабатывать работники отраслевых структур, формирующие политику, аналитики, а также сотрудники регионов, отметил Жахин.

"К примеру, если раньше главный специалист акимата в среднем получал на 70% меньше (115 тыс. тенге), чем главный эксперт в центральном госоргане, то сейчас разница будет составлять в среднем 10% (210 тыс. тенге)", - пояснил он, отметив, что размеры новых окладов определялись с учетом стоимости аналогичных услуг на рынке.

Что касается новой системы премирования, то, по словам Жахина, во-первых, изменено само понятие "премий" на "бонусы". Во-вторых, они будут выплачиваться только в зависимости от результатов работы государственных служащих по итогам года. Таким образом, будет обеспечен уход от "уравниловки".

"Задачи, стоящие перед каждым государственным служащим, будут содержаться в их индивидуальных планах работ. Важно отметить, что эти задачи не будут содержать процессные (рутинные) мероприятия, а будут вытекать из стратегических планов госорганов и меморандумов первых руководителей. Поэтому они должны быть конкретными и измеримыми, что позволит избежать субъективизма в процессе оценки", - сообщил официальный представитель.

Он также отметил, что для каждого государственного органа (пилотного) будет формироваться отдельный бонусный фонд. Ранее премии получали сотрудники только тех госорганов, которые имели возможность для экономии. Поэтому и размер этих премий отличался. Теперь же каждый государственный служащий, вне зависимости от того, в каком государственном органе он работает, будет иметь возможность получить бонус за высокие результаты работы.

В перспективе успешная пилотная апробация будет распространена и на другие государственные органы.

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