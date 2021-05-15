В ДГД Алматы назначен новый руководитель

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АЛМАТЫ. 14 МАЯ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев представил коллективу ДГД Алматы нового руководителя Каната Баедилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ерулан Жамаубаев пожелал Канату Баедилову успехов в достижении поставленных задач, сообщает пресс-служба Минфина.

Канат Баедилов в разные годы занимал руководящие должности в территориальных подразделениях комитета государственных доходов и комитета финансового контроля Министерства финансов РК.

В последней занимаемой должности вице-министра финансов РК находился с мая 2017 года по май 2021 года.

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