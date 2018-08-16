Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы провели проверку по публикации на ленте одного из информационных агентств, где описан факт нахождения в рабстве 16-летнего жителя Павлодара, передает Kazakhstan Today.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 126 УК РК. На основании уголовного дела сотрудниками УБОП ДВД Алматы выслано отдельное поручение павлодарским коллегам о проведении необходимых следственных действий, в ходе которых был допрошен сам юноша, сообщили в пресс-службе городского ДВД.

По словам молодого человека, из дома он в очередной раз сбежал намеренно, чтобы приехать в Алматы на заработки: на протяжении полутора месяцев он работал на частной стройке разнорабочим, занятость его составляла 3-4 часа в день. Юноша уточнил, что все это время он проживал в съемном доме гостиничного типа.

В ходе допроса молодой человек сообщил, что никто его насильно нигде не удерживал, физическому и моральному давлению он не подвергался. Таким образом, сведения о рабстве не соответствуют действительности.

"Ввиду того, что сведения о вышеуказанном преступлении оказались ложными, расследование по факту незаконного лишения свободы человека будет прекращено. Однако будет начато досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации, что регламентируется часть 2 статьи 274 УК РК. Каждый человек должен нести персональную ответственность за сказанные слова и озвученные доводы, тем более, если они не имеют под собой никакой основы и являются вымышленными. За данный вид преступления законодатель предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок", - уточнили в Департаменте внутренних дел Алматы.

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