В двух городах Казахстана запустили систему видеомониторинга с технологией ИИ по распознаванию лиц

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная система видеомониторинга запущена в Алматы и Астане. Инновационный проект разработан в сотрудничестве Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, - Национальная система видеомониторинга запущена в Алматы и Астане. Инновационный проект разработан в сотрудничестве Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает служба центральных коммуникаций (СЦК).





Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также "компьютерное зрение" позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт", - говорится в сообщении.





Отмечается, что под пристальным вниманием "умных" камер находятся такие объекты, как: ЖД вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ.





С помощью системы во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших.





При помощи системы видеоаналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей. Аналогичная работа проводится в Алматы, где на сегодняшний день установлено и задержано 30 таких лиц.





Внедряемые технологии - новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность. Подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы. Казахстан уверенно становится частью этой мировой тенденции, адаптируя лучшие практики. В дальнейшем планируется расширение видеомониторинга с увеличением количества камер. Это будет происходить поэтапно", - отметили в СЦК.





На сегодняшний день в Казахстане имеется 1 миллион 359 тысяч видеокамер, из которых 310 тысяч выведены в ЦОУ и дежурные части полиции.