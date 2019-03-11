Астана. 6 ноября. Kazakhstan Today - В этом году Костанайская область произвела 5,2 млн тонн зерна, передает корреспондент агентства.





Область продолжает вносить достойный вклад в хлебную корзину страны по производству зерна. В этом году мы произвели 5 млн 200 тыс. тонн зерна, урожайность - 12,8 центнера с одного гектара", - сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане аким региона Архимед Мухамбетов.





По его словам, уменьшены площади монокультуры пшеницы, площадь под масличные культуры увеличена почти на 22,5%, произведено 73 500 тонн овощей и 208 тыс. тонн картофеля.





Глава области подчеркнул, что в сфере производства задача состоит в том, чтобы обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.





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