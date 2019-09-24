В Фонде медицинского страхования рассказали о порядке оплаты за ОСМС

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Фонде медицинского страхования рассказали о порядке оплаты за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), передает Kazakhstan Today.

Перечисление платежей на медстрахование даст вам право на страховой пакет медуслуг. Он шире бесплатного. Поэтому застрахованные люди могут не беспокоиться о затратах на обследование и лечение. Им будет доступно больше опций по сравнению с теми, кто не вкладывается в страховую медицину", - сообщили в пресс-службе Фонда медицинского страхования.

По информации пресс-службы, те, кто ничего не платит, без медицинского обслуживания не останутся. Они смогут посещать участкового терапевта, сдавать минимум анализов, обследоваться и лечить ряд серьезных заболеваний. Бесплатной остается и вся экстренная медпомощь.

Однако чем больше людей выбирают медстрахование, тем устойчивей система и тем больше преимуществ получают ее участники. Поэтому государство вводит правила, мотивирующие казахстанцев становиться застрахованными", - отметили в фонде.

С 2020 года взносы на ОСМС начнут платить как наемные работники, так и индивидуальные предприниматели.

Как пояснили в фонде, в соответствии с законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", взносы или отчисления на ОСМС производятся со всех доходов граждан, не превышающих по совокупности 10 минимальных зарплат.

То есть если сейчас человек трудоустроен в трех местах, каждый из трех работодателей переводит за него в Фонд медстрахования 1,5% от начисленной зарплаты", - сообщили в пресс-службе.

Хотя доходы у всех плательщиков разные, деления на заплативших больше или меньше не будет. Всем застрахованным людям (это работающие граждане и 15 категорий льготников, от детей до пенсионеров, за которых взносы будет делать государство) гарантирован равный доступ к страховому пакету медицинских услуг", - пояснили в фонде.

За кого заплатят?

По закону с доходов всех работающих жителей страны должны взиматься взносы на обязательное социальное медицинское страхование. В текущем году их отчисляют только работодатели - по 1,5% от зарплаты наемного персонала.

Не имеет значения, где вы трудоустроены: в государственной структуре или у частника, работодатель обязан производить эти выплаты. Причем за счет своих средств. На вашей зарплате это не отражается!

Чтобы в этом удостовериться, изучите расчетный листок, который вам обязаны выдавать ежемесячно. Отчисления работодателя на ОСМС указаны отдельной строкой: за текущий месяц и с начала года. Обратите внимание: в графе "Удержания" сейчас никаких сумм на ОСМС нет!

Пример расчета:

2019 год

Начислено 100 000 тенге

Удержаний из зарплаты на ОСМС нет

Отчисления работодателя - 1500 тенге

В следующем году, когда заработает страховая медицина, ситуация изменится. С января 2020 года работодатель начнет удерживать у вас из зарплаты и перечислять в Фонд медицинского страхования 1% от начисленного дохода (с 2022 года - 2%). Потолок для удержаний - 10 минимальных зарплат.

Работодатель продолжит делать отчисления за наемный персонал: в 2020-2021 годах - 2%, в 2022 году - 3%.

Пример расчета:

2020-2021 годы

Начислено 100 000 тенге

Удержания из зарплаты на ОСМС - 1000 тенге

Отчисления работодателя - 2000 тенге

2022 год

Начислено 100 000 тенге

Удержания из зарплаты на ОСМС - 2000 тенге

Отчисления работодателя - 3000 тенге

Кто заплатит сам?

Индивидуальные предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств и лица, занимающееся частной практикой (частные адвокаты, судебные исполнители и др.) с 2020 года будут ежемесячно перечислять взносы на ОСМС по ставке 5% от 1,4 минимальной зарплаты. В ценах текущего года взнос составил бы 2975 тенге.

Пример расчета:

Минимальная зарплата в 2019 году - 42 500 тенге

42 500 тенге Х 1,4 = 59 500 тенге

5% от 59 500 тенге = 2975 тенге

Поскольку минимальная зарплата меняется год от года, в 2020 году сумма взноса может быть иной.

Все остальные жители Казахстана (самостоятельные плательщики) могут платить за медстрахование по ставке 5% от минимальной зарплаты. В ценах 2019 года это 2125 тенге.

Пример расчета:

Минимальная зарплата в 2019 году - 42 500 тенге

5% от 42 500 тенге = 2125 тенге

Можно стать участником медицинского страхования, даже если нет постоянного дохода или официального трудового договора. Такая возможность предоставлена самозанятым казахстанцам, то есть людям, которые оказывают услуги другим физическим лицам без привлечения наемного труда. К примеру, продают овощи-фрукты со своей дачи, нанимаются перекидать уголь или перекопать огород, работают в частном порядке няней или репетитором, обслуживают компьютеры на дому и т.д.

Самозанятые могут вносить Единый совокупный платеж (ЕСП). За минимальные отчисления (0,5 - 1 МРП) гражданин становится участником сразу трех социальных систем: пенсионной (у него пойдет стаж), социального и медицинского страхования. Уплата ЕСП не менее трех месяцев подряд в 2020 году открывает страховой пакет медуслуг.

Пример расчета ЕСП:

В городах республиканского и областного значения - 1 МРП (2525 тенге в 2019 году)

Во всех остальных населенных пунктах - 0,5 МРП (1263 тенге в 2019 году)

Медицинское страхование введено законом. За его исполнением работодателями, ИП, лицами, занятыми частной практикой, будет следить департамент государственных доходов - по принципу исполнения налоговых обязательств. За просрочку уплаты набегает пеня, злостным неплательщикам арестуют счета", - отметили в фонде.

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