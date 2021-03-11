В ФСМС прокомментировали выплату миллионных премий топ-менеджерам

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - В финансовой отчетности Фонда за 2019 год указаны расходы в сумме 76 762 тысячи тенге, выплаченные на вознаграждение управленческому персоналу в составе председателя правления и его заместителей (4 человека), передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования, эти расходы включают в себя заработную плату, оплачиваемые отпуска, премиальные, больничные в соответствии с трудовым законодательством РК за весь 2019 год.

При этом выплаченные премии не превышают размеры, установленные постановлением правительства РК №1266 от 02 декабря 2014 года.

Напомним, мажилисмен Аманжан Жамалов в своем запросе в адрес премьер-министра Аскара Мамин привел данные по административным расходам Фонда социального медицинского страхования за 2019 год, которые превысили 5,8 миллиарда тенге.

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