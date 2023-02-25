В Генпрокуратуре произвели ряд назначений

Назначены руководители департамента внутренних расследований, службы по защите общественных интересов, а также замруководителя аппарата генпрокурора

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре РК назначен ряд новых руководителей, сообщает пресс-служба ведомства.





На должность начальника департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Жаркын Кусаинов.





Кусаинов родился в 1976 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение".





Службу начал в 1993 году в системе органов Главной военной прокуратуры.





С 2001 по 2017 годы работал в прокуратуре Алматы, в Генеральной прокуратуре, в том числе на руководящих должностях.





С 2017 года 2020 годы был руководителем прокуратуры Медеуского района Алматы, заместителем прокурора, затем прокурором Жамбылской области.





До настоящего назначения был первым заместителем прокурора Астаны.





Стаж работы в государственной службе более 26 лет.





Начальником службы по защите общественных интересов назначен старший советник юстиции Марат Абишев.





Марат Абишев родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "международное право".





Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора г.Жезказган.





С 2002 по 2007 годы занимал различные должности в прокуратуре Карагандинской области, затем до 2009 года работал в Генеральной прокуратуре.





Работал судьей в Восточно-Казахстанской области.





С 2010 года последовательно занимал должности старшего прокурора, начальника отдела, заместителя начальника департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, был заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области.





До настоящего назначения работал заместителем руководителя аппарата генерального прокурора.





Стаж в государственной службе свыше 22 лет.





Заместителем руководителя аппарата Генерального прокурора назначен старший советник юстиции Берик Жунисбеков.





Берик Жунисбеков родился в 1981 году. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений.





С 2003 по 2009 годы работал в прокуратуре Алматы, затем с 2009 по 2016 годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре.





С 2016 года по 2017 годы руководил подразделениями прокуратуры Алматы и Карагандинской области.





В 2020 году с отличием окончил магистратуру в университете Эксетера в Великобритании по международной программе "Болашак".





После учебы продолжил службу в Генеральной прокуратуре, возглавив контрольно-аналитическое управление в гражданско-правовой сфере аппарата генерального прокурора.





Стаж работы на государственной службе более 18 лет.