В гражданство Казахстана планируют принять 955 представителей различных национальностей

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание комиссии по вопросам гражданства, в ходе которого рассмотрены ходатайства лиц, желающих принять казахстанское гражданство и выйти из него, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам заседания комиссией на рассмотрение главы государства будет внесено предложение о приёме в гражданство нашей страны 955 представителей различных национальностей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья", - сообщает пресс-служба Акорды.

Комиссия также будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 81 человека о выходе из казахстанского гражданства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства