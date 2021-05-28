Система Orphus

В гражданство Казахстана планируют принять 955 представителей различных национальностей

27.05.2021 5239
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание комиссии по вопросам гражданства, в ходе которого рассмотрены ходатайства лиц, желающих принять казахстанское гражданство и выйти из него, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам заседания комиссией на рассмотрение главы государства будет внесено предложение о приёме в гражданство нашей страны 955 представителей различных национальностей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Комиссия также будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 81 человека о выходе из казахстанского гражданства.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая