В холдинге "Байтерек" назначены зампред правления и управляющие директоры

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Решением cовета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" избраны новые члены правления - заместитель председателя правления и управляющие директоры, передает Kazakhstan Today.

В частности, Карагойшин Рустам Тимурович избран заместителем председателя правления холдинга "Байтерек". Жанке Тимур Амантайулы и Омаров Марат Талгатович избраны управляющими директорами - членами правления холдинга, сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время состав правления холдинга "Байтерек" выглядит следующим образом: Арифханов Айдар Абдразахович - председатель правления; Омарходжаев Ануар Сагыналиевич -заместитель председателя правления; Карагойшин Рустам Тимурович - заместитель председателя правления; Хамитов Ерсаин Ербулатович - управляющий директор; Куатова Айнур Саиновна - управляющий директор; Жанке Тимур Амантайулы - управляющий директор; Омаров Марат Талгатович - управляющий директор.

Рустам Карагойшин в 2004 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности "бухгалтерский учет". В 2008 году - Международную академию бизнеса по программе "Магистр делового администрирования".

Трудовую деятельность начал в 2004 году менеджером, затем работал главным менеджером, начальником управления департамента проектного анализа АО "Банк развития Казахстана", далее переведен в АО"БРК-Лизинг", дочернюю организацию АО "БРК".

В 2007 году назначен управляющим директором - членом правления АО "БРК-Лизинг".

С 2011 года - начальник отдела внешнеэкономической деятельности департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов ТОО "Petroleum Operating".

В 2012 году работал председателем правления ТОО "Credit Systems".

С 2013 года - заместитель генерального директора, затем генеральный директор ТОО "Сбербанк Лизинг".

В 2015 году назначен заместителем председателя правления АО "КазАгроФинанс".

С февраля по май 2019 года занимал должность генерального директора ТОО "Зерновой Консорциум Казахстана".

Тимур Жанке окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международные отношения", Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений", Маастрихтскую школу менеджмента MSM, Нидерланды (магистр бизнес-администрирования MBA).

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве главного специалиста департамента туризма аппарата акима города Алматы.

В 2001-2002 годах работал ведущим специалистом Министерства индустрии и торговли РК, с 2002 по 2003 год - менеджером ЗАО "НК "КазМунайГаз". С 2003 года - помощник генерального директора ЗАО "НК "КазМунайТениз".

В 2003-2007 годах - главный менеджер АО "НК "КазМунайГаз".

С 2007 по 2008 год - заместитель генерального директора, затем 2008-2014 годы - генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-СервисCompass".

С 2014 по апрель 2019 года занимал должность заместителя акима Жамбылской области.

Марат Омаров в 2010 году окончил британский Университет Йорка по программе "Болашак", в 2011 году - магистратуру в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).

С 2012 по 2014 год - советник министра экономического развития и торговли (в последующем -экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК.

В 2014-2016 годах работал заместителем директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК.

С 2016 по 2017 год - управляющий директор АО "Казахтелеком".

С 2017 по май 2019 года - председатель правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", после трансформации - председатель правления АО "QazTechVentures" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек").

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства