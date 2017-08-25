Шымкент. 25 августа. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области избраны акимы 107 сел, сообщил председатель областной избирательной комиссии по ЮКО Алибек Умаралиев на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил.

По его словам, с 7 по 24 августа 2017 года на прошедших выборах акимов сельских округов по 95 округам было зарегистрировано 320 кандидатов, из них 302 - мужчины, 18 - женщины. Вместе с тем 264 зарегистрированных кандидатов члены партии "Нур Отан". Остальные не указали свою партийную принадлежность. Возраст большинства претендентов в этом году - лица старше пятидесяти лет.

"По итогам выборов было избрано 107 акимов. Выборы прошли в соответствии с установленными правилами. В ходе выборов работали районные, городские избирательные комиссии. На выборах претенденты проявили высокую активность, выборы прошли в конкурентной борьбе. Следует отметить, что самым молодым акимом из числа избранных является аким села Шилик Отырарского района Ж. Сейтжанов. Жансултану Адильжановичу 25 лет. А акиму сельского округа Макталы Махтааральского района Д. Мамутову 62 года. Наряду с этим, 68 из 107 акимов были переизбраны, остальные претенденты впервые избираются на должность акимов сел", - сказал председатель областной избирательной комиссии.

Напомним, что выборы акимов сельских округов проводятся с 2013 года в соответствии с указом главы государства Нурсултана Назарбаева. С того года по республике были избраны акимы 181 сел.

В предыдущие годы выборы акимов проводились в связи с переходом на другую работу, выходом на пенсию, по состоянию здоровья и со сменой места жительства. В частности, в 2014 году были избраны акимы 8 сел, в 2015 - 24, в 2016 - 42 сельских акима, сообщили в областном акимате.

Просмотров: 3064