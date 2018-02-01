В Южном Казахстане заявили об отсутствии дефицита угля

Шымкент. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области дефицита угля не наблюдается, сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Мараим, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ранее в Интернете появился видеоролик под названием "Битва за уголь", в котором видно скопление грузовиков, водители которых блокируют друг другу проезд. На заднем плане также виднеется длинная очередь из грузовых авто.

Как пояснил Мараим, видеозапись о нехватке угля в Туркестане была размещена на Youtube в 2017 году. На сегодня в Туркестане дефицита угля не наблюдается.

"Для проведения отопительного сезона Туркестану необходимо 90 тыс. тонн угля, из них 85 тыс. тоннами угля город обеспечен. В настоящее время запасы угля на железнодорожных станциях Туркестана составляют 1,4 тыс. тонн. Поставка угля в город происходит ежедневно. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с "Казахстан темир жолы" проводят ежедневный мониторинг", - рассказал спикер.

В ходе брифинга руководитель управления отметил, что ежегодно область нуждается в 1 млн тонн коммунально-бытового угля. Из них 750 тыс. тонн для нужд населения, а 250 тыс. тонн для теплиц. На сегодня в область поставлено 870 тыс. тонн угля, из них 19 тыс. тонн на угольных базах. В целом в регион поступает 2,5 тонн угля.

В пресс-службе акима Южно-Казахстанской области добавили, что коммунально-бытовой уголь поставляется в регион с месторождений Шубаркул в Карагандинской области и Майкубен в Павлодарской области.

Просмотров: 4511