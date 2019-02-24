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В Караганде появились мобильные пункты трудоустройства

14.02.2019, 15:16 10045
В Караганде появились мобильные пункты трудоустройства
Караганда. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде появились мобильные пункты трудоустройства, передает Kazakhstan Today.
 
Мобильный пункт трудоустройства - это специальный автомобиль, который можно будет увидеть в разных местах города, как в многолюдных, так и в отдаленных районах. Все желающие могут подойти и проконсультироваться со специалистом: узнать, как устроиться на работу, где и какие сотрудники требуются, а также получить информацию о бесплатных курсах переобучения, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
 
"Специально оборудованный автомобиль будет работать по графику. Его мы будем публиковать в социальных сетях, в аккаунтах городского Центра занятости. Аналогичные мобильные пункты в ближайшие время появятся во всех городах и районах области", - рассказал руководитель отдела управления координации занятости и социальных проблем Мухтар Толей.
 
Сообщается, что сегодня передвижной пункт сделал остановку в центре Караганды, в оживленном 45-м квартале. В первой половине дня сюда обратились уже 80 человек, которых проконсультировали специалисты центра занятости. В итоге 15 человек получили направления на постоянное трудоустройство, 10 человек записались на профессиональное обучение. 
 
"Кроме того, больше 30 человек получили полную консультацию и изъявили желание в дальнейшем участвовать в государственных программах", - рассказала заместитель директора Центра занятости населения акимата города Караганды Мереке Мамраева.
 
Во второй половине дня мобильный пункт трудоустройства отправится к рынку "Шыгыс". Также консультанты планируют включить в график передвижения и самые отдаленные районы города. 
 
Карагандинцы положительно оценили появление таких пунктов. 
 
"Увидев пункт трудоустройства, я решила зайти, чтобы и узнать насчет работы. Я давно ищу для себя дополнительный заработок. Мне здесь все рассказали, объяснили, куда я могу обратиться. Я считаю, что такие пункты очень полезны. Я бы вряд ли пошла в Центр занятости. А сегодня я получила и направление, и все контакты работодателя. Спасибо всем, кто это организовал", - рассказала жительница города Валерия Гудина.
 
По данным Центра занятости, в Караганде сейчас 1800 свободных вакансий. Еще созданы 500 временных рабочих мест. Это - молодежная практика, социальные рабочие места, общественные работы. 
 
Напомним, что с начала года в Карагандинской области начали работать Пункты трудоустройства, расположенные на рынках и вокзалах. Они работают по принципу одного окна, где можно получить направление на трудоустройство, профессиональное обучение, консультацию по получению микрокредитов для открытия и развития собственного дела. Только за последний месяц туда обратилось более 1000 человек.
 

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