Караганда. 21 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области отремонтировали все пришкольные интернаты, передает Kazakhstan Today.





Глава региона Ерлан Кошанов решил лично проверить, в каких условиях проживают дети в интернате при общеобразовательной школе №12 Осакаровского района. Ещё год назад учреждение находилось в аварийном состоянии. В здании протекала крыша, были перекошенные от сырости дверные проёмы, растрескавшиеся оконные рамы, разбита напольная плитка, сообщила пресс-служба акима области.

Сегодня интернат значительно преобразился, и жить здесь стало намного комфортнее. В 2018 году на ремонт выделили 144 млн тенге. Этих денег хватило, чтобы полностью заменить кровлю, электросети, систему отопления, сантехнику, двери, установить энергосберегающие пластиковые окна, реконструировать лестничные пролёты и входную группу, а также закупить новую мебель для столовой, комнаты отдыха и жилых помещений для школьников.





У меня здесь проживали двое детей, третий живёт сейчас - он учится в десятом классе. Теперь, когда я отправляю его в интернат, я спокойна, потому что здесь создана домашняя атмосфера, здесь стало тепло и комфортно. Спасибо огромное нашему президенту за то, что уделяет такое внимание нашему подрастающему поколению", - поделилась своими впечатлениями мать одного из воспитанников Оксана Ковалёва.





По поручению президента все интернаты области мы привели в порядок. Они нуждались в ремонте, и поэтому в первую очередь мы уделили внимание им", - отметил Кошанов.





Всего в Карагандинской области 21 пришкольный интернат. В 12 из них провели капитальный ремонт, в девяти - текущий.





В ходе рабочей поездки в Осакаровский район акима области интересовал не только вопрос проживания детей, но и их досуг.













Свободное время школьники проводят в Центре дополнительного образования. По словам руководителя отдела образования Осакаровского района Айнагуль Акманбетовой, здесь работает музыкальный кружок, кукольный театр и прочие секции. В планах - модернизировать учреждение и увеличить количество кружков.





Необходимо изменить концепцию. У нас тут функционирует Молодёжный ресурсный центр, и мы хотели бы преобразить холл, чтобы тут был wi-fi и можно было проводить встречи. Хотели бы открыть IT-классы. Сейчас дети увлечены биологией, выращиванием сельхозкультур. Многие ученики работают над научными проектами, и могли бы осваивать практику в STEM-лаборатории", - сказала Акманбетова.





Также аким Карагандинской области посетил жилой комплекс, построенный в рамках программы "Нурлы жер". Он состоит из четырёх домов с арендными квартирами без права выкупа. Их получают представители социально защищаемых слоёв населения. Планируется, что в ближайшем будущем новосёлов в районе станет ещё больше. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство 12 домов в Осакаровке и семи домов в посёлке Молодёжный.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства