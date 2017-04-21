Караганда. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области под ИЖС подготовлено шесть площадок на 5700 домов, сообщил сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель областного управления земельных отношений Аян Шалмаганбетов, передаёт корреспондент агентства.

Как сообщил Шалмаганбетов, в регионе в очереди на получение земельных участков под ИЖС стоит 16 200 человек, в том числе 11 200 человек - в Караганде. Согласно законодательству, под застройку могут быть выделены только участки, обеспеченные коммуникациями. На сегодняшний день в Караганде подготовлено шесть площадок на 5700 домов. Дальнейшее выделение земель будет происходить по мере обеспечения инженерными сетями.

Стоит отметить, что в Карагандинской области по Программе развития регионов - 2020 в 2016 году из Национального фонда выделено 2,4 млрд тенге для строительства инфраструктуры на четырёх площадках жилищного строительства, из них освоено 2,3 млрд тенге.

Кроме того, руководитель ведомства проинформировал, что в области в течение ближайших трёх лет проведут ревизию земель всех категорий. Цель её проведения - определить фактическое состояние земель и выявить неиспользуемые участки либо используемые с нарушением законодательства. Также будет определено качественное состояние сельхозугодий. По итогам ревизии будут выработаны рекомендации для принятия мер по их рациональному использованию. Кроме того, материалы по выявленным нарушениям будут направлены в контролирующие органы.

В 2017 году будет проведена ревизия земель сельхозназначения, а также земли населённых пунктов. В 2018 объектом ревизии станут земли особо охраняемых природных территорий, промышленности, транспорта и связи. А в 2019 - земли водного фонда и лесного фонда, уточнил Шалмаганбетов.

Он также отметил, что в районах и городах областного значения уже созданы рабочие группы по данному вопросу и начаты подготовительные работы.

Напомним, глава государства Нурсултан Назарбаев в послании народу "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" отметил, что для развития массового жилищного строительства акимы должны выделить соответствующие земельные участки.

При этом необходимо стремиться к тому, чтобы строительство индивидуальных домов в городах осуществлялось в едином архитектурном стиле. Для этого государство будет помогать необходимой инфраструктурой.

Просмотров: 3425